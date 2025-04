Se conoce foto de joven que perdió brazos y orejas tras ataque de perros en sur de Bogotá

La comunidad en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, sigue conmocionada tras el ataque que sufrió Greiber Eduardo Berrío, un joven de 19 años que fue atacado por una jauría de perros cuando regresaba a su hogar en el sector de Potreritos.

El incidente, ocurrido hace una semana, dejó al joven con más de 150 mordeduras, lo que derivó en la pérdida de sus brazos y graves lesiones en su rostro, incluidas sus orejas.

Greiber Eduardo Berrío fue trasladado de urgencia al Hospital de Bosa tras ser auxiliado por la Policía, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Occidente de Kennedy, donde los médicos tomaron esa difícil decisión debido a una severa infección.

Actualmente, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo pronóstico reservado, luchando por su vida.

Su padre, Guillermo Berrío, relató en entrevista con Noticias Caracol el impacto del hecho y la angustia que enfrenta su familia. “Si no lo hubieran auxiliado, los perros se lo habrían comido” , expresó con desesperación. Durante la emisión de la noticia el medio publicó la foto del joven antes de que ocurriera el lamentable hecho.

Greiber Eduardo Berrío, un joven de 19 años, perdió sus extremidades tras ser atacado por perros en el sur de Bogotá /Fotos: captura de pantalla Noticias Caracol

Además, denunció que su hijo no es la primera víctima de estos canes, pues en el sector se han reportado al menos cinco ataques previos.

Publicidad

Tras conocerse el caso, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un comunicado en el que informó sobre la entrega voluntaria de cuatro de los perros involucrados. Este procedimiento se llevó a cabo con el apoyo de la comunidad, la Policía Ambiental, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y la Alcaldía local de Bosa.

“Luego del diálogo con el tenedor de los animales y en acción conjunta con la comunidad, se logró la entrega voluntaria de cuatro perros relacionados con el incidente. Estos fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal para su observación y seguimiento de acuerdo con el protocolo de vigilancia integrada de rabia” , detalló el informe.

Publicidad

Un hecho previamente anunciado

El padre de Greiber afirmó que la comunidad ya había advertido sobre la agresividad de los perros, pero no se tomaron medidas a tiempo. “Anteriormente hubo un caso similar, no tan grave, pero la gente llamó y no hicieron nada” , denunció.

Ahora hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas y eviten que otro caso similar ocurra.

“No quiero que esto le pase a nadie más. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser un niño o cualquier otra persona. Alguien tiene que responder por esto” , manifestó.

Mientras tanto, Greiber sigue luchando por su recuperación en la UCI, enfrentando un proceso médico complejo y un futuro incierto. La comunidad y su familia esperan respuestas y acciones concretas para evitar que un caso como este vuelva a ocurrir.

También puedes ver: Fuerte ataque de un perro a patrullero de la Policía y movilización masiva de la minga en Bogotá