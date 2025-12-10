Publicidad

La Segura se defiende ante críticas por su comentario sobre lujoso vestido: "No lo valía"

La Segura se defiende ante críticas por su comentario sobre lujoso vestido: “No lo valía”

Luego de la polémica generada por la reacción de la influencer al precio del vestido que lució en un reciente evento,respondió a quienes la cuestionaron, aclarando el contexto de sus palabras.

La Segura, influencer colombiana
La Segura responde a las críticas por costoso vestido
Foto: capturas de video TikTok La Segura
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

La influencer y creadora de contenido La Segura decidió pronunciarse ante la ola de críticas que generó un comentario suyo relacionado con un vestido valorado en 13 millones de pesos.

La polémica surgió luego de que ella compartiera que, tras ver dicho vestido en una tienda a la que fue invitada para acompañar a su esposo a el matrimonio de uno de sus amigos, decidió no comprarlo porque consideró que “no lo valía” para ese evento.

Puedes leer: Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron

La Segura de defiende de críticas por costoso vestido

Ante las reacciones de usuarios que interpretaron sus palabras como un menosprecio al matrimonio o a los novios, La Segura aclaró en un video dirigido a sus seguidores que su comentario no buscaba juzgar la boda ni a quienes la celebraban.

“Me quieren meter en un bochinche y no lo voy a permitir, sobre el vestido de 13 millones de pesos; no lo valía para el evento y yo no me refería sobre el evento como tal … sino que no se está casando mi mejor amiga, mi mamá, mi hermana, yo ni siquiera soy importante en esa boda”, dijo la creadora.

La Segura explicó además que su perspectiva sobre el gasto que fue cambiando, particularmente desde que se convirtió en madre. Comentó que anteriormente hubiera considerado comprarlo sin cuestionarlo, pero que ahora prioriza de otra manera sus finanzas: “Esa cantidad de dinero ni para la cuota inicial de un carro”, sostuvo.

También enfatizó su deseo de distanciarse de esa imagen de consumo ostentoso que muchas veces se asocia a las figuras públicas: “No por ser influencer tengo que hacer compras así”.

Finalmente, abordó las críticas con tranquilidad y honestidad, señalando que ya había elogiado los vestidos desde que entró a la tienda.

“Alguien me propuso que me midiera los vestidos y fingiera que no me gustaron, pero ya había dicho que eran hermosos… no era posible salir con una mentira después de haber elogiado tanto los vestidos. La verdad siempre triunfa”, expresó.

Puedes leer: Influencer sufre quemaduras en el rostro encendiendo velas de su torta de cumpleaños

Con estas declaraciones, La Segura busca cerrar el episodio y que no se generen más malentendidos en redes, aclarando su intención desde un enfoque personal, responsable y coherente con su estilo de vida actual.

Mira también: Kika Nieto y su polémica respuesta a quienes la critican por viajar a Israel

