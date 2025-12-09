Influencer sufre quemaduras en el rostro encendiendo velas de su torta de cumpleaños

La creadora de contenido mexicana Arlen Hernández, reconocida en redes por su participación en espacios de entretenimiento digital y su presencia en plataformas de video, sufrió quemaduras en el rostro luego de intentar grabar un reto viral durante su propio cumpleaños.

El hecho ocurrió en el momento que la influencer realizaba la grabación de su celebración acompañada de familiares y amigos, con el objetivo de replicar un contenido que circula en redes sociales, basado en generar un efecto llamativo al soplar las velas de la torta.

Puedes leer: Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron



Arlen Hernández la influencer que se quemó la cara por un reto

La dinámica que se pretendía capturar consistía en lograr una especie de “explosión visual” mientras Arlen soplaba el pastel para, posteriormente, compartir el resultado en redes sociales.



Según relató la joven, ya había grabado una primera toma sin incidentes, por lo que decidieron repetir el momento con pequeños cambios para lograr un mejor efecto en cámara. Fue en ese segundo intento que el fuego tomó fuerza inesperada y alcanzó de manera directa su rostro.



Las llamas hicieron contacto principalmente en la zona de las mejillas, frente y cejas, afectando también sus pestañas y parte de su cabello. Tras el incidente, Arlen recibió atención para tratar las quemaduras consideradas de primer y segundo grado, manteniendo cuidados especiales por riesgo de lesiones en los ojos debido a la cercanía de las llamas.

La influencer compartió posteriormente imágenes de su proceso médico y de las marcas visibles en el rostro, señalando que deberá continuar con revisiones para monitorear su recuperación.

Publicidad

En publicaciones posteriores, explicó que decidió mostrar el resultado del incidente para informar y advertir sobre los riesgos involucrados en dinámicas que incluyen fuego o materiales inflamables en celebraciones, grabaciones o contenidos recreativos.

En su testimonio expresó que el accidente ocurrió en cuestión de segundos, sin tiempo de reaccionar y que la gravedad de las heridas fue mayor a lo que todos imaginaron en el momento del festejo.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Streamer se da cuenta 10 segundos antes de desatarse terremoto en Japón; así inició

El video del suceso fue ampliamente compartido por usuarios de redes sociales, quienes reaccionaron y comentaron sobre lo ocurrido durante su celebración. Arlen continúa su proceso de recuperación, mientras recibe mensajes y seguimiento por parte de quienes le han expresado apoyo.

Mira también: Juan Jyoza: el influencer que se casó una semana antes de morir