Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
RUMORES DE SEPARACIÓN
CARLOS VIVES SE QUIEBRA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron

Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron

El creador de contenido era reconocido por su proyecto con el que buscaba inspirar a su comunidad y mostrar de cerca su lucha contra el cáncer.

Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron
Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

El mundo digital se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de Alessandro Antonicelli, el creador de contenido italiano que a sus 26 años perdió una larga batalla contra un agresivo cáncer óseo, pese a una breve mejoría a mitad de este año en curso.

Antonicelli logró acumular más de 193.000 seguidores en Instagram, al punto que utilizó sus plataformas durante casi dos años para documentar su enfermedad y transformar su sufrimiento en una causa solidaria. Se conoció que la información de su deceso fue informada por su familia.

Te puede interesar: Estrella de Netflix fallece a los 45 años y deja un conmovedor mensaje

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales se confirmó el fallecimiento del creador de contenido:"Hoy el mundo está un poco más vacío: Ale voló, libre del dolor, encontrando la paz que merecía". De igual forma, pidieron encarecidamente la protección del recuerdo del influencer.

Te puede interesar

  1. Mujer fallece tras caer de un décimo piso
    Mujer pierde la vida al caer de un décimo piso junto con sus dos hijos
    Foto: emergencias Madrid
    Internacional

    Mujer pierde la vida al caer con sus dos hijitos de 3 años desde un décimo piso

  2. Hombre pierde la vida tras caerle una pesa en su pecho; tenía 55 años
    Hombre pierde la vida tras caerle una pesa en su pecho; tenía 55 años
    Foto: pantallazo tomado de redes sociales
    Internacional

    Hombre pierde la vida tras caerle una pesa en su pecho; tenía 55 años

¿Quién fue Alessandro Antonicelli?

Alessandro Antonicelli fue conocido inicialmente por sus videos de entretenimiento y su pasión por el fitness. Sin embargo, en los últimos dos años, su contenido giró hacia la concienciación y la recaudación de fondos para la investigación del cáncer, la cual comenzó su lucha desde el 7 de agosto de 2023.

Puedes leer: Niño de 14 años fue arrestado por intento de asesinato a profesora en una escuela

El creador de contenido fue diagnosticado con un osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara y maligna de cáncer óseo. Al revelar su condición, Antonicelli mostró una mentalidad indomable, escribiendo: "Hoy comienza un nuevo viaje para mí". Con la disciplina forjada en el deporte, expresó su confianza en su propia fuerza: "Estoy seguro de que la mentalidad deportiva y de estudio que he adquirido a lo largo de los años me serán de gran ayuda para afrontar esta batalla. No sé qué me espera, pero sé que soy fuerte".

Publicidad

Te puede interesar

  1. Fallece reconocida estrella de la televisión en extrañas circunstancias; así lo despidieron
    Fallece reconocida estrella de la televisión en extrañas circunstancias; así lo despidieron
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @lalomanzanocomediante y redes sociales
    Internacional

    Fallece reconocida estrella de la televisión en extrañas circunstancias; así lo despidieron

  2. Médico y su esposa pierden la vida a manos de su propio hijo; hay video
    Médico y su esposa pierden la vida a manos de su propio hijo; hay video
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Médico y su esposa pierden la vida a manos de su propio hijo; hay video

Durante su recorrido, el influencer documentó cada fase, desde las rondas de quimioterapia, hasta una cirugía mayor el 27 de diciembre de 2023. En dicha intervención, le extirparon la totalidad del fémur, las articulaciones de la rodilla y la cadera, y parte del músculo cuádriceps, requiriendo la reconstrucción de su pierna con una prótesis total de fémur.

Publicidad

Pese a tener una leve mejoría en julio de 2025, la situación empeoró, y fue en septiembre de 2025, el joven debió ingresar en urgencias debido a un dolor insoportable, complicaciones que finalmente le costaron la vida.

El mensaje póstumo de la familia no sólo comunicó su dolor, sino que también aseguró la continuidad del proyecto que Antonicelli había iniciado: "Folck Cancer". Sumado a esto, sus seres queridos se comprometieron a seguir con la lucha contra la enfermedad "con la misma determinación" que él les enseñó.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes de famosos

Influenciador digital

Cáncer

Famosos con cáncer