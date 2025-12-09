Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron

El mundo digital se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de Alessandro Antonicelli, el creador de contenido italiano que a sus 26 años perdió una larga batalla contra un agresivo cáncer óseo, pese a una breve mejoría a mitad de este año en curso.

Antonicelli logró acumular más de 193.000 seguidores en Instagram, al punto que utilizó sus plataformas durante casi dos años para documentar su enfermedad y transformar su sufrimiento en una causa solidaria. Se conoció que la información de su deceso fue informada por su familia.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales se confirmó el fallecimiento del creador de contenido:"Hoy el mundo está un poco más vacío: Ale voló, libre del dolor, encontrando la paz que merecía". De igual forma, pidieron encarecidamente la protección del recuerdo del influencer.



¿Quién fue Alessandro Antonicelli?

Alessandro Antonicelli fue conocido inicialmente por sus videos de entretenimiento y su pasión por el fitness. Sin embargo, en los últimos dos años, su contenido giró hacia la concienciación y la recaudación de fondos para la investigación del cáncer, la cual comenzó su lucha desde el 7 de agosto de 2023.

El creador de contenido fue diagnosticado con un osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara y maligna de cáncer óseo. Al revelar su condición, Antonicelli mostró una mentalidad indomable, escribiendo: "Hoy comienza un nuevo viaje para mí". Con la disciplina forjada en el deporte, expresó su confianza en su propia fuerza: "Estoy seguro de que la mentalidad deportiva y de estudio que he adquirido a lo largo de los años me serán de gran ayuda para afrontar esta batalla. No sé qué me espera, pero sé que soy fuerte".

Durante su recorrido, el influencer documentó cada fase, desde las rondas de quimioterapia, hasta una cirugía mayor el 27 de diciembre de 2023. En dicha intervención, le extirparon la totalidad del fémur, las articulaciones de la rodilla y la cadera, y parte del músculo cuádriceps, requiriendo la reconstrucción de su pierna con una prótesis total de fémur.

Pese a tener una leve mejoría en julio de 2025, la situación empeoró, y fue en septiembre de 2025, el joven debió ingresar en urgencias debido a un dolor insoportable, complicaciones que finalmente le costaron la vida.

El mensaje póstumo de la familia no sólo comunicó su dolor, sino que también aseguró la continuidad del proyecto que Antonicelli había iniciado: "Folck Cancer". Sumado a esto, sus seres queridos se comprometieron a seguir con la lucha contra la enfermedad "con la misma determinación" que él les enseñó.