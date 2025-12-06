Hombre pierde la vida tras caerle una pesa en su pecho; tenía 55 años

Una rutina de ejercicio tuvo un desenlace trágico en Brasil, generando consternación en el municipio de Olinda. Debido a que se conoció que Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, falleció en un accidente en un gimnasio local ocurrido el primero de diciembre.

Según mostró una cámara del gimnasio a Ronald Salvador perdió la vida a pocos minutos de que una pesa le cayera directamente en el pecho.

Las autoridades informaron que el hombre estaba activo y entrenaba con frecuencia, sin embargo, sufrió el accidente mientras realizaba el ejercicio de 'press' de banca con barra libre. La tragedia ocurrió cuando perdió el control del equipo, lo que provocó que el peso lo golpeara fuertemente.



De igual forma, se conoció que el momento quedó registrado en una cámara de seguridad del gimnasio. Donde muestran a la persona completando una serie y preparándose para repetirla. Sin embargo, al intentar levantar la barra nuevamente, ésta se deslizó de sus manos y cayó con fuerza sobre su cuerpo.

Aunque el hombre pudo ponerse de pie inmediatamente, se desplomó segundos después. Por lo cual, pese a ser trasladado de inmediato a la Unidad de Atención de Emergencias de Río Doce, los médicos no lograron salvar su vida. La Policía Civil abrió un expediente por el caso, clasificándose como una muerte accidental.



¿Qué más se conoció del caso de Ronald Salvador?

La familia de la víctima expresó serias preocupaciones respecto a las medidas de seguridad en el gimnasio. Allegados, consultados por medios locales, enfatizaron que los ejercicios con peso libre, como el que realizaba Ronald Salvador, requieren supervisión profesional y acompañamiento técnico debido al alto riesgo que implican.

Además, los familiares reclamaron que el gimnasio carecía de un puesto formal de primeros auxilios y solicitaron un mayor control en la atención de emergencias, al considerar que el lugar estaba “completamente desprotegido”.

Por su parte, la Academia RW, lugar de los hechos, ofreció sus condolencias y calificó lo sucedido como un “trágico accidente”. La empresa se defendió, asegurando que actuó de inmediato, que su personal está capacitado en primeros auxilios y que cuentan con profesionales disponibles para la orientación de los usuarios.