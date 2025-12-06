Publicidad

Ciclista fue abandonado por una ambulancia tras accidente de tránsito en Bogotá; hay video

Ciclista fue abandonado por una ambulancia tras accidente de tránsito en Bogotá; hay video

Las cámaras de seguridad registraron el accidente, mientras el ciclista continúa en la UCI por la gravedad de sus heridas.

Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

Un joven de 24 años se encuentra hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro asistencial en Engativá, occidente de Bogotá, luego de sufrir un grave accidente de tránsito y, posteriormente, ser víctima de una presunta negligencia por parte de las autoridades y el personal médico.

Se conoció que la situación, generó una investigación sobre el protocolo de atención, comenzó el pasado sábado 29 de noviembre. Debido a que todas estas acciones quedaron registradas por cámaras de seguridad de la zona.

Puedes leer: Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: “Pudimos escapar”

El ciclista se vio involucrado en un grave accidente de tránsito al ser impactado por un vehículo particular en la localidad de Engativá, en la carrera 90 con calle 66a, en el barrio Florida Blanca. Tras el impacto, el conductor implicado auxilió inicialmente a la víctima.

Minutos después, uniformados adscritos al CAI de la Florida y una ambulancia acudieron al sitio. Videos de seguridad muestran el momento en que el ciclista fue movido desde la vía hacia un andén contiguo.

No obstante, tras una breve atención, la ambulancia, los policías y el conductor particular se retiraron del lugar, dejando al joven en un andén.

Según Xiomara Delgado, tía del ciclista, en los videos se ve a su sobrino tirado y "desgonzado" sobre el andén. Donde mencionó que, después de brindarle primeros auxilios, "entre la Policía y la ambulancia deciden no llevárselo y dejarlo ahí, a pesar de que sabían que había sufrido un golpe en la cabeza y era incapaz de sostenerse por sí mismo.

¿Por qué la ambulancia y la Policía ignoraron al ciclista?

Sumado a esto, tras quedar solo el ciclista fue abordado por dos grupos de ladrones que lo golpearon y le robaron varias de sus pertenencias. Familiares señalaron que presuntos delincuentes lo despojaron de sus pantalones y zapatos, dejándolo sin ropa y semidesnudo. Cámaras de seguridad habrían captado a los agresores golpeando a la víctima antes del hurto.

Catorce horas después del accidente, la familia lo encontró en tan mal estado que tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Engativá, donde permanece actualmente.

Puedes leer: Filtran video de la interceptación policial a los ladrones que le quitaron la vida a Jean Claude

Por su parte, la Policía Nacional y el personal médico ofrecieron una versión diferente de los hechos, alegando que "no hubo ninguna omisión". La teniente coronel Paula Güiza indicó que los miembros de la Policía reportaron que el ciclista "manifestó retirarse voluntariamente del sitio y no requerir ninguna asistencia médica, ni de policía".

Un paramédico que atendió el caso inicialmente también confirmó que el joven no se dejó revisar y aseguró sentirse bien tras el accidente. Además, el paramédico señaló que la ambulancia no contaba con los equipos necesarios para prestar la atención requerida en ese momento.

Por lo cual, las autoridades están investigando las circunstancias exactas que condujeron al abandono del lesionado y el posterior hurto. Actualmente, el joven lucha por su vida en la UCI de la Clínica Santa María del Lago

