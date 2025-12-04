Filtran video de la interceptación policial a los ladrones que le quitaron la vida a Jean Claude

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre cómo dos delincuentes en una motocicleta naranja le dispararon a quemarropa al Jean Claude, el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén en Bogotá, situación que generó indignación por lo ocurrido.

Por lo cual, se conocieron los videos de cámaras de seguridad en el sector, donde se puede evidenciar la reacción de las autoridades. Una vez ocurrió el ataque, un patrullero de la Policía que hacía su ronda en bicicleta escuchó los disparos y vio a los asesinos intentando huir.

Ante esto, el uniformado reaccionó de inmediato y dejó su bicicleta en la calle, bajó a la calzada y se enfrentó a los dos criminales. Durante las grabaciones se puede que uno de ellos le apuntó directamente, lo que lo obligó a usar su arma de dotación para impedir la fuga.



Lo que provocó un intercambio de disparos, situación que quedó grabada en video, evidenciando la rápida reacción del patrullero. De igual forma, a su reacción los delincuentes no lograron escapar.

Sumado a esto, la comunidad de este sector señalaron que la misma banda delincuencial comete múltiples atracos usando armas blancas o de fuego, y estos terminan huyendo siempre. Por lo cual, agradecen la acción del patrullero de la Policía.

#Bogotá | Noticias Caracol obtuvo el video del policía que interceptó a los asaltantes que le quitaron la vida a Jean Claude Bossard. Los involucrados ya habrían cometido varios atracos en el sector.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/5rmvNPlhIS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 4, 2025

Publicidad

¿Qué más se conoció del crimen contra Jea Claude?

Por medio de una entrevista con Noticias Caracol, el papá de Jean Claude recordó con dolor el consejo que le había pedido a su hijo, donde en reiteradas ocasiones le pidió salir del país y se fuera a París a vivir con su hermana debido a la inseguridad de Colombia.

Puedes leer: Fallece promesa del fútbol colombiano en un accidente de tránsito; hay video

Publicidad

“Nosotros somos colombianos y franceses, tenemos las dos nacionalidades y él hablaba francés, inglés, español y alemán. Y le habíamos insistido mucho que se fuera, pero él amaba a Colombia ”, destacó el familiar al medio citado.

De igual forma, lanzó un fuerte mensaje sobre la persona involucrada en este caso, debido a que rechaza la narrativa que hay al conocerse la edad del agresor. “El hombre que le disparó tenía 16 años y dizque es un niño. Un niño con un arma no es un niño, es un criminal.”

Finalmente, se conoció que el menor de 16 años responsable del crimen contra Jean Claude se le imputaron los delitos de homicidio; “fabricación, tráfico, porte o de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria"

Esto donde La Fiscalía indicó que estos cargos se formularon teniendo en cuenta las circunstancias descritas por los investigadores y los hechos ocurridos durante el asalto de Jean Claude.

Mira también: Momento exacto en el que joven le quita la vida a Jean Claude Bossard