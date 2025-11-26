Publicidad

Fallece promesa del fútbol colombiano en un accidente de tránsito; hay video

Fallece promesa del fútbol colombiano en un accidente de tránsito; hay video

El futbolista de 23 años perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta, un hecho que quedó registrado en video.

Fabio Romaña falleció tras un accidente de tránsito
Fallece promesa del fútbol colombiano en un accidente de tránsito; hay video
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

El fútbol colombiano se viste de luto tras conocerse el fallecimiento de Fabio Romaña, un joven defensor de 23 años que perdió la vida en un grave accidente de tránsito en Cabo Frío, en Brasil. Jugador que era conocido como 'Fabinho', se dirigía en su motocicleta a un entrenamiento cuando terminó chocando con un autobús.

Fabio Romaña había llegado al estado de Río de Janeiro en agosto, hace apenas tres meses con el fin de cumplir su sueño como profesional. Tanto es así que, el viaje a Brasil representó un "último intento", tal como se lo había manifestado a su padre en una conversación previa.

Puedes leer: Fallece reconocida deportista olímpica de forma inesperada; tenía 28 años

La situación ocurrió el pasado lunes 24 de noviembre, cuando el jugador se dirigía a una práctica de su equipo cuando chocó contra un minibús del Auto Viação Salineira, un transporte público de Cabo Frío.

En São Pedro da Aldeia, Fabio combinaba sus jornadas de entrenamiento con un trabajo esencial como motociclista para plataformas digitales. Esto debido a que el joven no estaba recibiendo remuneración, pues el club donde realizaba pruebas lo había descartado, aunque él seguía buscando una segunda oportunidad.

El accidente tuvo lugar en la carretera de la Integración, cerca de la vía Amaral Peixoto, tanto es así que las autoridades locales mencionaron que el joven perdió el control de su motocicleta al intentar eludir el vehículo, pese a la rápida acción de las autoridades para llevarlo a un centro asistencial.

¿Cómo despidieron a Fabio Romaña?

Una vez se conoció esta noticia, uno de los equipos de formación lo recuerdan con profunda tristeza, tanto es así que Juan Carlos González, presidente del Club Pantera, lamentó la pérdida de un talento excepcional: "Medía 1,87, era defensor central, un excelente jugador". González concluyó con una reflexión sobre la realidad de los jóvenes talentos colombianos: "Es triste porque el talento hay que mandarlo a otros lugares, a otras ciudades".

Puedes leer: Fallece reconocida futbolista al ser alcanzada por un rayo; tenía 21 años

Sin embargo, la familia del futbolista enfrenta un nuevo problema, debido a que deben conseguir los fondos necesarios para repatriar el cuerpo del joven desde Brasil. Situación que puede costar alrededor de 30 millones de pesos. Al punto que el padre de Fabio pidió un llamado especial a la Cancillería.

Por lo cual, la familia espera darle una despedida, conocidos de Fabio Romaña recordaron al joven como disciplinado, trabajador y amable, que siempre contagiaba alegría a su entorno. Como expresó su padre, era "el rey de la alegría". Fabio luchó por su sueño hasta el último día.

