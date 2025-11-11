Fallece promesa del fútbol colombiano; su papá también murió al intentar salvarlo

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras la trágica muerte de Joel David López Solano, un joven talento de 16 años, y su padre, Orangel López Vaquero, quien falleció al intentar rescatarlo. Esta situación se presentó el pasado sábado 8 de noviembre de 2025, en una represa ubicada en la zona rural de Tuchín, en el departamento de Córdoba.

Joel David era considerado una de las grandes promesas del fútbol tanto en su ciudad natal, como para país. Al punto que iba a ir a Argentina, debido a que el joven había sido seleccionado para integrar un proceso formativo con proyección profesional en el club San Lorenzo, en un periodo de prueba el siguiente mes de diciembre.

Puedes leer: Fallece reconocido deportista tras persecución policial; tenía 24 años



Previamente, la familia de Joel David había estado en Sincelejo tramitando su pasaporte para este viaje. El chico de 16 años se desempeñaba como marcador por el costado derecho o extremo, y había destacado en torneos regionales, al punto que logró vincularse a la cantera del Envigado FC, tras su paso por el Club Santa Fe de Sincelejo.



¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Joel David y su papá?

Según se conoció por parte de las autoridades todo ocurrió mientras Joel David, su padre Orangel, y su hermano menor, Luis Ángel López Solano, de siete años, regresaban a su residencia en Castilleral, Tuchín. Por lo cual, tomaron la decisión de bañarse en la represa del sector conocido como ‘El Peñol Petaca’.

Puedes leer: Reconocido futbolista brasileño fallece tras chocar contra una vaca con su moto: hay video

Publicidad

Orangel, quien trabajaba como vigilante en Tuchín, era descrito por vecinos como un hombre trabajador y el principal apoyo del sueño futbolístico de su hijo.

Publicidad

Testigos indicaron a las autoridades que Joel David desconocía la profundidad del lugar y fue arrastrado repentinamente por la corriente. Situación por la cual, su padre, Orangel López se lanzó al agua en un intento por rescatarlo, sin embargo, fue vencido por la fuerza del agua.

Mientras esto ocurría el hermano menor, Luis Ángel, corrió a pedir ayuda, pero, a pesar de los esfuerzos de otros bañistas, ninguno de los dos pudo ser rescatado con vida. Minutos después sus cuerpos fueron hallados sin vida, después del trabajo por unidades de socorro de la zona.

Ante esto, el presidente de la Liga de Fútbol de Sucre, Adrián Cárdenas, lamentó la partida del joven, señalando que era “una de las grandes promesas de nuestro deporte” y que su muerte, a tan temprana edad, representa una gran pérdida para el fútbol colombiano.

Mira también: Niña de 4 años fallece al caer de un décimo piso en Bogotá; estaba sola, ¿cómo abrió la ventana?