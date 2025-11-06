Fallece reconocido deportista tras persecución policial; tenía 24 años

Marshawn Kneeland, quien brilló durante dos temporadas con los Dallas Cowboys como su estrella defensiva, terminó confirmándose su fallecimiento este 6 de noviembre a los 24 años, dejando conmocionada a la NFL. Sin embargo, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que se encuentran rodeando este caso.

Por medio de un comunicado, los Dallas Cowboys confirmó la partida de Marshawn Kneeland, donde destacaron que su jugador era una persona cercana, amable y respetuosa con todos los miembros del club.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland este jueves. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, se alcanza a leer en el texto.



Sumado a esto, la NFL también se pronunció sobre este caso en la que expresaron su tristeza y le enviaron condolencias a la familia del reconocido jugador y a su pareja.

"Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo", se puede leer en el texto de la organización.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

¿Qué se sabe del fallecimiento de Marshawn Kneeland?

Por el momento las autoridades no tienen claro el motivo del fallecimiento Marshawn Kneeland, sin embargo, se conoció que el 5 de noviembre el deportista no atendió el llamado de un oficial que le indicó que se detuviera, esto terminó provocando que se presentará una persecución contra él.

Las autoridades mencionaron que la persecución contra el jugador se extendió al punto que varias unidades policiacas comenzaron a buscarlo. Sin embargo, horas más tarde encontraron el vehículo chocado en la vía pública, por lo cual, comenzaron una búsqueda con drones y otros medios para encontrarlo.

Según el Departamento de Policía de Frisco, Kneeland fue encontrado sin vida en su casa tras una persecución. Donde mencionaron que tras perder el control de su vehículo, el deportista huyó a pie. Su cuerpo fue hallado a la 1:31 a. m. tras una búsqueda.

Información del medio TMZ Sports informó que Kneeland le envió un mensaje al grupo de la familia donde se estaba despidiendo. Adicionalmente, la pareja del deportista confirmó a las autoridades que este tenía antecedentes de enfermedades mentales.