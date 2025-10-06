Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
SE ACABA TRANSFIYA
MARILYN PATIÑO DESTAPA TEORÍA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Durmió con cuerpo de su esposo por una semana y lo ocultó en su carro tras apagarle la vida

Durmió con cuerpo de su esposo por una semana y lo ocultó en su carro tras apagarle la vida

La comunidad se encuentra conmocionada luego de que Keilis Aguilera, de 42 años, confesara haber apagado la vida de su pareja, Alexander Valverde, de 45 años.

Durmió con cuerpo de su esposo por una semana y lo ocultó en su carro tras apagarle la vida
Durmió con cuerpo de su esposo por una semana y lo ocultó en su carro tras apagarle la vida
Foto: Captura de pantalla latinanoticias.pe
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de oct, 2025