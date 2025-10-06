Durmió con cuerpo de su esposo por una semana y lo ocultó en su carro tras apagarle la vida

Un hecho sacudió al distrito de Breña, en Lima, Perú. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Alexander Valverde Lainis, quien presuntamente llevaba 11 días desaparecido, oculto dentro de la cajuela de su propio automóvil.

La principal sospechosa y posteriormente confesa autora del crimen es su esposa, Keilis Arimar Aguilera Meneses, de 42 años, quien fue detenida por la Policía Nacional del Perú (PNP).

El hallazgo se produjo luego de que el fuerte olor alertara a los vecinos, quienes contactaron a las autoridades.

Al llegar a la zona, los efectivos localizaron los restos de Valverde en descomposición, envueltos en una sábana blanca dentro de la maletera. La mujer se mostró nerviosa al ser intervenida y se resistió a abrir el auto.



Keilis Aguilera, originaria de Venezuela, confesó a las autoridades haber cometido el hecho. Según su testimonio inicial, tras apagar a su esposo, ocultó el cuerpo bajo su cama en la vivienda familiar durante al menos ocho días.

Posteriormente, trasladó el cuerpo a la cajuela del automóvil, el cual dejó estacionado en una calle cerrada. De hecho, ella afirmó haber dormido con el cuerpo cerca de una semana.

Esta versión sobre el tiempo de permanencia del cuerpo en la casa ha sido cuestionada por familiares del hombre, como su tío, Francisco Laines, quienes sugieren que el cuerpo pudo haber estado en la residencia un tiempo más breve, posiblemente dos días.

Mientras tanto, la madre de la víctima relató que su nuera la había engañado, indicándole que Alexander se encontraba de viaje y que ella solo movía el carro para llevarlo al mecánico, lo cual no levantó sospechas.

Alexander Valverde y Keilis Aguilera formaban una pareja que llevaba más de 20 años de matrimonio o convivencia. Juntos tuvieron tres hijos: dos menores de 12 y 7 años, y uno mayor de edad, de 20 años. Ambos se habían asentado en Perú tras migrar debido a la crisis económica en Venezuela.

Públicamente, la pareja no parecía tener problemas visibles, lo que incrementó la sorpresa entre los vecinos al conocer la noticia. El padre de Alexander también expresó su profundo dolor, señalando que nunca sospecharon de una mala relación.

No obstante, otros testigos mencionaron haber escuchado discusiones fuertes y posibles agresiones en el hogar.

Keilis Aguilera, quien trabajaba vendiendo productos por internet, se mantiene bajo detención preventiva tras su confesión. Sin embargo, la complejidad del caso aumenta debido al estado de descomposición del cuerpo y las inconsistencias detectadas por la policía en su versión.

Las autoridades no descartan la participación de una tercera persona, ya que se duda que la mujer pudiera haber trasladado el cuerpo por sus propios medios. Además, se ha reportado que la cámara de seguridad en la vivienda estaba inoperativa, dificultando el avance de las pesquisas.

El tío de la víctima, Francisco Laines, ha solicitado públicamente al Ministerio de la Mujer de Perú que se brinde apoyo psicológico a los hijos de ellos para que puedan enfrentar la situación.

