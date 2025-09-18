Se lanzó de edificio para apagar su vida; sobrevivió pero aplastó a una ancianita

Una mujer mayor de edad terminó perdiendo la vida en Milan, Italia, después que uno de sus vecinos se lanzó desde el balcón de su casa a una altura de 20 metros y cayera sobre ella. La adulta mayor se encontraba pasando por el patio de su casa, según informaron los medios locales.

Por otro lado, se conoció que el hombre, de 70 años, se encuentra hospitalizado, donde su vida no corre riesgo. Pese a eso, fue acusado de homicidio involuntario después de lanzarse del cuarto piso del inmueble y se impactará sobre la víctima, Francesca Manno, de 83 años, que era su vecina.

Los medios locales informaron que el triste suceso ocurrió el domingo 14 de septiembre en horas de la noche, en un edificio ubicado en vía Fratelli di Dio, donde la mujer regresó de tirar la basura cuando fue alcanzada por el cuerpo de su vecino, según comentaron algunos vecinos.

Por lo cual, se conoció que la coalición fue inmediata y la mujer quedó tendida en el suelo del patio, donde los paramédicos solo llegaron a constatar el fallecimiento, pese a los esfuerzos realizados para intentar reanimar a la persona.



¿Qué se conoció del hombre que cayó en la ancianita?

Información de las autoridades mencionan que el hombre se encuentra en libertad pero bajo investigación, debido a que él estuvo consciente y alerta en todo momento. Pese a que sufrió varias fracturas en la caída; en especial en las extremidades inferiores.

Los servicios de emergencia intervinieron inmediatamente, alertados pero todos los esfuerzos por reanimarla resultaron infructuosos, debido a las lesiones que sufrió, Francesca Manno.

Una de las hipótesis que se mencionó por parte de los carabineros era que ambos tenían una pareja que había intentado apagar con su vida, rápidamente se verificó que no existía ninguna relación entre ambos. Por lo cual, continúan con la reconstrucción de los hechos, para encontrar los motivos de esta triste noticia.

“El hombre había intentado quitarse la vida, impactando accidentalmente con la mujer al caer”, confirmaron las autoridades al medio español, EFE.

Testigos afirmaron que la víctima sólo salió a tirar la basura antes de ser alcanzada por el cuerpo de su vecino. “El golpe fue inmediato y fatal, sin que la mujer tuviera ninguna opción de sobrevivir”, señalaron fuentes policiales, mientras los residentes del barrio Baggio quedaron afectados por esta tragedia.

