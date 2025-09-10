Hombre fallece mientras cargada el ataúd de su hijo; su corazón no resistió

Un hecho estremecedor dejó en shock a una familia en Inglaterra: un hombre perdió la vida en pleno velorio de su hijo, justo en el momento en que trasladaban el ataúd hacia la capilla para la ceremonia religiosa.

El pasado 21 de agosto, en el Crematorio Teesside Middlesbrough, en North Yorkshire, Inglaterra, la familia de David Beilicki, de 41 años, se reunía para darle el último adiós. El hombre había sido hallado sin vida días antes en el sofá de un familiar, tras una dura lucha contra las adicciones.

Cuando todo estaba listo para el servicio religioso, el ataúd de David era llevado a la capilla. En medio del dolor del momento, su padre, Norman White, de 61 años, comenzó a sentirse mal y se desplomó delante de sus seres queridos.

El ambiente de tristeza se transformó en angustia total. Los asistentes intentaron auxiliarlo mientras llegaba la ayuda médica. De inmediato fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos le practicaron maniobras de reanimación. Sin embargo, su corazón no resistió y minutos después confirmaron su fallecimiento.

La hija de Norman, Chantelle, fue quien dio a conocer la tragedia a través de los medios. Ella relató que al ingresar a la capilla notó la ausencia de su papá.

“Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije: ‘¿dónde está mi padre?’”, contó. Fue entonces cuando otros familiares le avisaron que se había desplomado. Al salir, lo encontró inconsciente y pidió ayuda de inmediato.

Chantelle acompañó a su padre en la ambulancia, mientras el resto de la familia permaneció en la ceremonia de su hermano. Minutos más tarde recibió la devastadora noticia: Norman había muerto.

Sin antecedentes médicos previos

Según relató su hija, Norman no tenía antecedentes cardíacos conocidos. La situación sorprendió aún más a la familia, que no encontraba explicación médica inmediata al paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida.

Chantelle aseguró que lo vivido ha sido una experiencia traumática e inimaginable:

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”, expresó en diálogo con Teesside Live.

Para ella, lo ocurrido solo puede explicarse desde lo emocional: “Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado”.