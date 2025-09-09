En vivo
Niña de 3 años fallece tras choque con camión; iba en la parte delantera de una moto

Niña de 3 años fallece tras choque con camión; iba en la parte delantera de una moto

La niña de 3 años falleció en Aguachica cuando iba con su padre a la guardería en moto; el accidente quedó grabado en video por cámaras de seguridad.

