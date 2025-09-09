Niña de 3 años fallece tras choque con camión; iba en la parte delantera de una moto

Un accidente de tránsito en Aguachica, Cesar, dejó como víctima a una niña de tan solo 3 años que se dirigía con su padre a la guardería. La pequeña, identificada como Ema Lucía Rincón, iba en la parte delantera de una motocicleta cuando ocurrió el hecho que ha generado conmoción en la comunidad.

El accidente se registró en horas de la mañana de este martes, en la carrera 45 con calle 5 Norte, barrio Nueva Colombia, una zona bastante transitada del municipio. La motocicleta de placas HTX-32B, color negro, impactó por la parte trasera a un camión de placas EYZ-782, el cual estaba estacionado en el lugar.

Según versiones de testigos, el padre conducía la moto mientras la menor iba adelante. En medio de ese recorrido habitual hacia la guardería, la moto no logró esquivar el vehículo pesado que estaba detenido, ocasionando un choque con graves consecuencias.

Tras el impacto, la niña fue trasladada de inmediato por su progenitor y varios vecinos hasta el Hospital Regional David Padilla Villafañe. Pese a la rápida reacción, los médicos confirmaron que la pequeña llegó sin signos vitales. La noticia generó un profundo dolor entre familiares y conocidos de Ema Lucía, quienes no podían creer lo sucedido.

El sitio del accidente fue acordonado por unidades de tránsito de la Policía Nacional, quienes adelantaron la respectiva inspección técnica del cadáver y recopilaron detalles para avanzar en la investigación. El camión involucrado permanecía estacionado en la vía, mientras se realizaban las diligencias judiciales.

Este hecho ha causado un fuerte impacto en Aguachica, especialmente en el sector donde vivía la menor y en la comunidad educativa a la que pertenecía. Vecinos y allegados se acercaron a la familia para brindar apoyo en medio de la difícil situación.

Las autoridades de tránsito recordaron la importancia de las medidas de seguridad en el transporte de menores en motocicletas. Aunque aún no se han entregado más detalles oficiales sobre las causas específicas del accidente, se mantiene abierta la investigación para determinar si hubo factores adicionales que contribuyeron al choque.

