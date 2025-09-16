Habitantes de calle recibieron pan en una tienda y luego atracaron a la trabajadora

El hecho ocurrió en la localidad de Mariano Acosta, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el pasado 15 de septiembre. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en la calle Trelles al 2600, donde la rutina de una tarde terminó en un episodio de violencia y desconcierto.

En las imágenes se ve cómo dos hombres ingresan al establecimiento con aparente normalidad y solicitan pan. La trabajadora, en un gesto solidario, les entrega algunos productos sin cobrarles. Sin embargo, lo que parecía un simple acto de ayuda terminó por convertirse en una situación inesperada y peligrosa.

Minutos después de recibir el pan, los mismos sujetos exigieron más productos. Ante la negativa de la empleada, quien les explicó que estaba siendo observada por las cámaras del local, la escena cambió radicalmente. Los hombres, lejos de retirarse, reaccionaron con agresividad y pasaron a ejecutar un atraco.

Uno de ellos saltó con rapidez el mostrador, inmovilizó a la trabajadora y la mantuvo sometida, mientras el otro aprovechó la situación para tomar lo que encontraba a su alcance dentro del negocio. El desconcierto de la víctima fue evidente, pues nunca imaginó que aquellos a quienes había ayudado momentos antes se convertirían en los responsables de un robo en su lugar de trabajo.

Los movimientos quedaron registrados en varias tomas de las cámaras de seguridad, las cuales hoy son pieza clave para las investigaciones que adelantan las autoridades. Las imágenes muestran con claridad cómo los individuos actuaron con premeditación: primero ingresaron con un tono cordial, recibieron el pan de manera gratuita y, en cuestión de segundos, cambiaron su comportamiento hasta reducir físicamente a la empleada.

Los testigos que se encontraban cerca del lugar señalaron que los sujetos huyeron del establecimiento con rapidez, dejando a la trabajadora en estado de shock. A pesar de la tensión del momento, la mujer logró ponerse a salvo y notificar lo sucedido.

No hay capturados tras el robo

La Policía de la provincia de Buenos Aires inició un operativo para dar con los responsables del atraco. Las cámaras de la panadería, junto con otras de la zona, están siendo revisadas con el fin de rastrear la ruta de escape de los individuos y poder identificarlos.

Este hecho ha generado indignación en la comunidad, especialmente porque la situación comenzó con un gesto de generosidad que terminó siendo aprovechado de la peor manera. La trabajadora, además de perder parte de los productos y dinero del local, quedó con la angustia de haber vivido un episodio de violencia en un lugar en el que nunca imaginó estar en riesgo.