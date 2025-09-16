Publicidad

Habitantes de calle recibieron pan en una tienda y luego atracaron a la trabajadora

Una trabajadora de panadería fue atracada tras regalar pan a dos hombres que minutos después reaccionaron con violencia.