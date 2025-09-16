Muere niño de 4 añitos que recibió golpiza de su padrastro en Medellín; luchó tres días

Un caso ha generado profunda conmoción en Medellín: un niño de apenas 4 años fue ingresado a un hospital en estado crítico luego de haber sido golpeado por su padrastro. El hecho fue confirmado por el propio alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien entregó detalles estremecedores de lo ocurrido y de la captura del presunto responsable.

Según el reporte oficial, el menor fue atacado el pasado sábado en su vivienda, luego de que se negara a dormir en horas de la mañana. La respuesta del padrastro fue una golpiza que dejó al pequeño con graves lesiones en varias partes de su cuerpo, incluyendo el cráneo, el abdomen y el tórax.

Puedes leer: Se conoce el objeto con el que hombre acabó con la vida de su pequeño sobrino en el Huila



El menor, identificado como Nairkel, fue llevado inicialmente al Hospital Infantil Concejo de Medellín, donde ingresó en condiciones críticas. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital General de Medellín, en donde permaneció bajo estricta vigilancia médica y conectado a equipos de asistencia respiratoria.

Alias “Lámpara”, el padrastro del niño fue capturado

Publicidad

Alias “Lámpara”, el padrastro del niño fue capturado

El señalado agresor fue identificado por las autoridades como alias “Lámpara”, presunto integrante de la estructura delincuencial Los Mondongueros, que opera en la comuna de Castilla. Según lo explicado por el alcalde, este hombre no solo sería responsable de la brutal golpiza al niño, sino también de constantes agresiones contra la madre del menor.

Incluso, de acuerdo con lo relatado por la mujer, el hombre la intimidaba con armas de fuego para evitar que lo denunciara, llegando a amenazar también a la abuela del pequeño. Este historial de violencia salió a la luz tras la captura del señalado, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes y enfrentará cargos en el proceso judicial que avanza en su contra.

Publicidad

Puedes leer: Giro en caso de niña que recibió disparo de su propio papá en Ciudad Bolívar; fue linchado



Confirman la muerte del niño de 4 años en Medellín

El desenlace fue finalmente confirmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial de X. El mandatario informó que el niño no logró superar las graves lesiones que le dejó la golpiza.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida”, escribió Gutiérrez.

El alcalde expresó que el caso refleja la crueldad con la que fue tratado el menor y la magnitud de las lesiones sufridas. Nairkel había permanecido conectado a respiradores en el Hospital General de Medellín, pero su cuerpo no resistió más.

Por ahora, las autoridades mantienen las medidas de protección hacia la madre y la abuela del pequeño, mientras avanza el proceso judicial contra el padrastro capturado, alias “Lámpara”, quien deberá responder por la muerte del niño.