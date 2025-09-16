Publicidad

Muere niño de 4 añitos que recibió golpiza de su padrastro en Medellín; luchó tres días

Muere niño de 4 añitos que recibió golpiza de su padrastro en Medellín; luchó tres días

Niño de 4 años murió en Medellín tras brutal golpiza de su padrastro; alias “Lámpara” fue capturado y enfrenta proceso judicial.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:12 p. m.