Misterio de los tres David hallados sin vida en Ciénaga; frías coincidencias

Un velo de incertidumbre y dolor cubre a la población de Ciénaga, Magdalena, luego del trágico descubrimiento de los cuerpos de tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos.

La angustia de sus familiares, quienes los buscaban desde la mañana del pasado viernes 26 de septiembre, se transformó en la inesperada noticia de su muerte.

Los jóvenes fueron identificados como Aly David Suárez, de 21 años; Kevin David Burgos Rodríguez, también de 21; y Anderson David Torres (o Anderson David Suárez), de 22 años. Todos fueron encontrados sin vida y presentaban presuntos signos de tortura.

Los cuerpos de las víctimas fueron apareciendo progresivamente a partir de la tarde del martes anterior. Aly David y Kevin David fueron localizados en las inmediaciones de la quebrada La Aguja Media, en Ciénaga.



El cuerpo de Aly David Suárez fue el primero en ser identificado, pese a encontrarse en un estado avanzado de descomposición; su familia pudo reconocerlo gracias a un tatuaje en el brazo.

Posteriormente, Anderson David fue hallado en un lugar diferente: la Troncal de Oriente, cerca del sector Loma de Picachú, en Río Frío, Zona Bananera.

Lo que más llama la atención en este suceso es la cantidad de similitudes entre las víctimas. Los tres compartían el nombre David.

Además del nombre, se ha reportado que contaban con características físicas parecidas, como su estatura, edad, contextura e incluso la forma del rostro, según portales de noticias locales.

A pesar de estas notables coincidencias, personas cercanas a los jóvenes han declarado a las autoridades que los tres David no se conocían entre sí. No obstante, todos desaparecieron el mismo día y en circunstancias similares en sectores cercanos.

Hasta el momento, las autoridades (la Policía y la Fiscalía) continúan las investigaciones para establecer los móviles de los crímenes y determinar si las muertes están relacionadas. La incertidumbre es alta, ya que no hay claridad sobre qué pudo haber motivado los asesinatos.

Una de las principales pistas que manejan los investigadores se relaciona con el último paradero conocido de uno de los jóvenes: fue visto subiendo a una motocicleta a pocos metros de su residencia. Testigos señalaron que el conductor de la moto no era una persona conocida en el barrio.

Las autoridades trabajan para dar con los responsables y ofrecer respuestas a la comunidad, la cual clama por justicia y mayor seguridad.

La Fiscalía adelanta una investigación a fondo para esclarecer este crimen que enluta a la región.

