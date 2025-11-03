Publicidad

Fallece reconocida futbolista al ser alcanzada por un rayo; tenía 21 años

Fallece reconocida futbolista al ser alcanzada por un rayo; tenía 21 años

La jugadora de fútbol aficionado fue alcanzada por un rayo mientras se encontraba entrenando con una compañera, falleció en el hospital.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de nov, 2025