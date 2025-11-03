Fallece reconocida futbolista al ser alcanzada por un rayo; tenía 21 años

Una futbolista de 21 años, identificada como Finley Bone, terminó falleciendo este 30 de octubre después de ser alcanzada por un rayo durante un entrenamiento en el Complejo Deportivo Cooroy, en Sunshine Coast, en Australia. Esta noticia causó conmoción a su familia y al equipo deportivo.

Según informó medios locales, esta situación se presentó alrededor de las 5:30 pm, cuando una fuerte tormenta eléctrica pasó por la zona, mientras Finley Bone se encontraba practicando tiros al arco junto a una compañera, cuando el rayo la terminó impactando en su cuerpo.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y la trasladaron en estado crítico al Hospital de Nambour, donde posteriormente falleció. Situación que enlutó a toda la familia de Finley Bone, debido a que la consideraban como una promesa en este deporte por su dedicación.

Ante esta situación, Donna Markert, madre de Finley Bone, expresó su conmoción en declaraciones a 'ABC': “A Fin le arrebataron la vida en un minuto”. También agradeció a los socorristas por la rápida atención brindada.

Finley Bone Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció del caso de Finley Bone?

Por otro lado, Danielle Williams, supervisora principal de operaciones del Servicio de Ambulancias de Queensland, reconoció los esfuerzos para intentar la vida de Finley Bone, dado que al llegar al lugar usaron un desfibrilador antes de la llegada de los paramédicos según dijo a medios locales.

Sumado a esto, El Noosa Lions Football Club expresó su tristeza por el fallecimiento de Finley Bone a través de un comunicado publicado en Instagram: “Finley era una integrante muy querida de nuestro equipo femenino FQPL3 y entrenadora de nuestras chicas sub-12/13. Nuestro más sentido pésame a Paul y Donna, y a toda la familia y amigos de Finley”.

El inspector jefe de policía de Sunshine Coast, Jason Overland, calificó el hecho como un “incidente trágico”, pese a esto, las autoridades se encuentran haciendo un informe para el equipo forense.

Finalmente, se conoció que el Cooroora United Football Club, donde ocurrió el suceso, expresó en sus redes sociales que estaban: “profundamente entristecidos” por lo sucedido y anunció la suspensión temporal de sus actividades deportivas. Además anunció que trabajan con Football Queensland para ofrecer apoyo psicológico a la familia y a los miembros afectados por la partida de Finley Bone.