Vacaciones de lujo en una isla terminan en fallecimiento de mujer de 80 años

Un viaje de ensueño terminó con un desenlace inesperado y doloroso, pues una mujer de 80 años, pasajera del crucero Coral Adventurer de la compañía Coral Expeditions, fue encontrada sin vida en Lizard Island, un destino paradisíaco ubicado frente a la costa norte de Queensland, Australia.

La mujer participaba en una excursión organizada por la tripulación, pero no regresó con el resto de los pasajeros.

Lee también: VIDEO: tradicional celebración con arroz en matrimonio mandó al novio al hospital



Todo ocurrió mientras el grupo realizaba una caminata hacia un punto conocido como “Cook’s Look”, uno de los miradores más altos de la isla, en este recorrido, la mujer decidió detenerse a descansar, separándose de sus compañeros.

Al finalizar la excursión, el grupo regresó al barco, pero nadie notó su ausencia, por ende, el crucero zarpó y fue solo horas después, al hacer el conteo general, cuando la tripulación se dio cuenta de que faltaba una persona.

De inmediato se activó un operativo de búsqueda aérea y marítima en coordinación con las autoridades locales y la empresa de aviación Nautilus Aviation.

Pero lamentablemente, el cuerpo fue hallado al día siguiente. Según medios australianos, la policía clasificó la muerte como “repentina y no sospechosa”, aunque continúa investigando los detalles del suceso.

Publicidad

La tragedia generó un fuerte debate sobre los protocolos de seguridad en excursiones turísticas, especialmente cuando se trata de personas mayores.

La Australian Maritime Safety Authority revisa si se cumplió el conteo de pasajeros antes del zarpe y si existían medidas especiales para acompañar a los turistas con movilidad reducida.

Publicidad

Te puede gustar: Mujer da a luz a un bebé de más de 5 kilos y confiesa: “Pensé que no iba a poder”

La compañía Coral Expeditions expresó su tristeza y aseguró que está brindando apoyo a la familia de la víctima, además el director ejecutivo, Mark Fifield, lamentó lo ocurrido y agradeció el trabajo de los equipos de rescate.

En redes sociales muchos usuarios compartieron mensajes de pesar y reflexionaron sobre los riesgos que pueden esconder los viajes de aventura, incluso en entornos paradisíacos. “Qué triste pensar que un paseo tan hermoso terminó así”, escribió una usuaria australiana en Facebook.

Esto deja claro que las excursiones deben tener medidas de seguridad estrictas, especialmente cuando participan personas mayores.

Lo que debía ser un viaje de descanso terminó convirtiéndose en un recuerdo doloroso que hoy pone bajo la lupa los protocolos de los cruceros en zonas remotas.

Mira también: Hombre maltrató a su perrita por hacer sus necesidades dentro de conjunto residencial de Bogotá