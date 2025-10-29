VIDEO: tradicional celebración con arroz en matrimonio mandó al novio al hospital

Una celebración con todos los ingredientes, amor, invitados, risas y lanzamiento de arroz; cayó en una situación inusual cuando el protagonista fue el propio novio.

En un acto típico de boda civil en la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, los novios abandonaban el registro rodeados de buenos deseos y personas con arroz, listas para la clásica lluvia de granos.

Sin embargo, el feliz momento dio un giro inesperado, un solo grano de arroz se coló en el oído del esposo, provocando molestias inmediatas, obligando así a detener el festejo para acudir de urgencia a una clínica local.

La escena fue grabada y publicada en la red social TikTok por la usuaria Agostina (@cieloagostina1_), quien acompañó el clip con el texto humorístico “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”.

En el video se muestra el momento en el que el novio muestra incomodidad, los invitados, con la risa nerviosa debido a la falta de contexto, asistieron a un novio que pasó de lanzarse arroz a lanzarse hacia la clínica.

En menos de 24 horas, el clip acumuló más de 628 000 visualizaciones y 14 000 “me gusta”.

La reacción de los invitados combinó sorpresa y humor, algunos comentaron que aquella costumbre, aunque tradicional, posee un pequeño tinte de peligro “¿Y si el próximo cae al ojo?” Otros bromearon con la idea de usar tapones para los oídos en futuras bodas y reflexionaron sobre el desperdicio de alimentos que representa lanzar arroz con fines festivos.

El incidente no opacó el ánimo de la pareja, pues los recién casados decidieron tomarlo con humor y convertirlo en parte del recuerdo de ese día inolvidable, como una anécdota viral que mezcla la alegría del amor con la sorpresa de lo inesperado.

La tradición del arroz, símbolo de prosperidad y buena suerte, se transformó en protagonista de un episodio riesgoso del que seguramente se hablará durante mucho tiempo.

Poniendo en evidencia, que las costumbres festivas más inocentes pueden esconder riesgos mínimos pero reales, y que en la era digital cualquier momento puede llegar a convertirse en contenido viral al instante.

Por ahora no hay avances ni actualización del caso, las consecuencias o la recuperación del novio, sin embargo, se espera que puedan publicar un próximo video con las actualizaciones y los detalles acerca del acontecimiento.

