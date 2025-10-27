Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
POLICÍA BOLETEA AL AGROPECUARIO
VACACIONES DE FIN DE AÑO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Médicas graban agonía de pacientes; se burlan en medio de sus gritos

VIDEO: Médicas graban agonía de pacientes; se burlan en medio de sus gritos

Un clip viral difundido en TikTok muestra como dos profesionales de un centro médico utilizan filtros y se ríen de sus pacientes; tendrán sanciones por esto.