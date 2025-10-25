Mujer da a luz a un bebé de más de 5 kilos y confiesa: “Pensé que no iba a poder”

La historia de Shelby Martin, una madre de Tennessee tuvo que enfrentar un embarazó excepcional. Al punto que su bebé llegó a descolocar su cavidad de la cadera. Esto por el tamaño que alcanzó antes del parto. Situación por la cual, el bebé tuvo que ser removido por una cesárea.

La situación por la cual, los médicos ya anticiparon que este nacimiento iba a ser por fuera de lo normal, pero al momento de que vieron al bebé de Shelby Martin quedaron sorprendidos por el peso que alcanzó, dado que este logró tener un peso de 5.8 kilogramos.

Puedes leer: Mujer se tatuó con las cenizas de su padre y su piel comenzó a revelar algo inquietante



Sumado a esto, se conoció que este parto se presentó en el hospital TriStar Centennial de Nashville. Donde los médicos descartaron el parto natural ante el riesgo de que el bebé “se quedará atascado”, explicó Shelby Martin en declaraciones a People, donde añadió que confió plenamente en el equipo médico y en su obstetra.

Por lo cual, cuando Cassian finalmente nació, el personal médico quedó impactado. “Tan pronto como lo sacaron, todos en la sala se quedaron sin aliento al unísono”, debido al tamaño que tuvo, tanto es así que The Sun confesó que fue el bebé más grande nacido en el centro en los últimos tres años.



¿Qué más se conoció del bebé de Shelby Martin?

Una vez se presentó el nacimiento del hijo de Shelby Martin, este se quedó en diez días en observación con el fin de monitorear sus niveles de glucosa, debido al tamaño que tenía. Cabe destacar que el nacimiento se presentó con el cumpleaños de su mamá y esta lo terminó destacando como “el mayor regalo”.

Puedes leer: Monja viral de Tiktok 'Madre Teresa', resultó ser un estafador; había sido ya un cura falso

Publicidad

Esta situación se volvió viral cuando Shelby Martin compartió las imágenes de su hijo en sus redes sociales, al punto que alcanzó 35 millones de reproducciones. Situación que generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos hicieron comentarios sarcásticos sobre el tamaño del menor.

Publicidad

Cabe destacar que el nacimiento del hijo de Shelby Martin, no es el más pesado en Reino Unido. El récord de este lo tiene Guy Carr en 1992 con 15 libras y 8 onzas, lo que es 7 kilos aproximadamente, luego está George King, con 15 libras y 7 onzas en 2013, y Alpha Stone Mitchell, con 14 libras y 15 onzas en 2021.

Finalmente, se conoció que Cassian no es el primer hijo de Sheldon Martin, sino que ya tenía tres hijos; Elijah (9 años), Waylon (8 años) y Jonah (7 años). Así mismo, resaltó que pese a las complicaciones del embarazo, el bebe nació con la mejor salud posible.