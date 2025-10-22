Publicidad

Monja viral de Tiktok 'Madre Teresa', resultó ser un estafador; había sido ya un cura falso

Monja viral de Tiktok 'Madre Teresa', resultó ser un estafador; había sido ya un cura falso

Esta figura carismática de las redes sociales se presenta como una persona religiosa, ofrece “cursos” y solicita donaciones, pero su pasado revela una identidad diferente y graves acusaciones de fraude.