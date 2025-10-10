Cristian Montenegro deja atrás su “familia de trapo” y sorprende con su nueva vida

Cristian Montenegro, quien se volvió viral en redes sociales por vivir junto a una peculiar “familia de trapo”, vuelve a llamar la atención del público, pero esta vez por un motivo completamente distinto. El bogotano fue visto recientemente en un semáforo de la capital, desempeñándose como limpiador de vidrios, lo que ha generado todo tipo de comentarios.

A mediados de 2022, Cristian se convirtió en uno de los personajes más comentados del país luego de mostrarse en redes sociales con su “pareja” de trapo, llamada Natalia, y los “hijos” que decía tener con ella. Su historia causó impacto en plataformas como TikTok y Facebook, donde acumuló millones de reproducciones y una mezcla de burlas, curiosidad y apoyo.

Sin embargo, la vida del llamado “hombre de la familia de trapo” tomó otro rumbo. En los últimos meses, varios transeúntes lo han grabado y compartido videos donde se le ve limpiando vidrios en diferentes semáforos de Bogotá. Algunos testigos aseguran haberlo visto en el sector sur de la ciudad, mientras que otros dicen haberlo encontrado en puntos más céntricos, siempre con una actitud amable y trabajadora.



Aunque muchos creyeron que Montenegro se había alejado completamente de la exposición pública, su imagen volvió a circular en redes, pero ahora en un contexto mucho más cotidiano y real. En los videos se le ve con su uniforme de trabajo, un balde y un limpiavidrios, saludando a los conductores y ganándose el día con esfuerzo.

¿A qué se dedica Cristian Montenegro?

Aunque Cristian no ha dado declaraciones públicas sobre su situación actual, sus apariciones en las calles de Bogotá muestran una faceta muy distinta a la que el público conoció cuando era tendencia por su “familia” ficticia. En las imágenes recientes, no hay señales de sus muñecos ni de los videos con los que antes divertía a sus seguidores; solo un hombre intentando ganarse la vida en medio del tráfico de la ciudad.

La transformación de Cristian Montenegro ha despertado curiosidad en muchos. Quienes lo recuerdan por su viralidad aseguran que es sorprendente ver cómo pasó de las redes sociales a los semáforos, demostrando que detrás de las historias que circulan en internet también hay personas reales, con luchas y responsabilidades diarias.