La Kalle  / Entretenimiento  / El concursante de 'La danza de los millones' que dejó a todos boquiabiertos, ¿cuánto ganó?

El concursante de 'La danza de los millones' que dejó a todos boquiabiertos, ¿cuánto ganó?

Gloria se convirtió en la gran ganadora del programa tras responder correctamente y llevarse el premio acumulado en el primer episodio.

La Danza de los Millones, programa de televisión
¿Cuánto ganó la primer participante de La Danza de los Millones?
Foto: Caracol tv
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

El martes 16 de diciembre se estrenó el programa de televisión 'La Danza de los Millones' que combina adrenalina, humor y grandes premios económicos, logrando captar la atención de los colombianos.

La presentación del programa estuvo a cargo de Laura Acuña, quien guió a los concursantes a través de dinámicas en vivo, además de interactuar directamente con el público desde la Bóveda del set. La combinación de celebridades, pruebas entretenidas y premios sorprendentes dieron inicio a la primera noche del show.

Puedes ver: Cómo ganar plata en La danza de los millones: paso a paso y registro

Durante la emisión, se realizó una llamada en directo a uno de los usuarios inscritos en el programa. Gloria, una mujer originaria de Medellín, se convirtió en la protagonista de un momento cargado de emociones. Su historia conmovió a los espectadores, puesto que el premio, en caso de ganarlo, sería destinado a financiar una cirugía urgente para su padre.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Gloria debía responder correctamente a una pregunta aparentemente sencilla sobre los colores de los equipos que compitieron esa noche. La participante respondió de manera acertada, asegurándose el premio acumulado de la primera emisión.

La entrega del premio dejó a muchos televidentes sorprendidos, no solo por el monto, sino también por la manera en que se desarrolló la dinámica del juego. La mezcla de entretenimiento, expectativa y emoción logró captar la atención de una amplia audiencia.

Además, el programa permite que historias personales lleguen a millones de hogares, generando un vínculo emocional entre los espectadores y los participantes.

Con esta primera emisión, el programa deja la puerta abierta a futuras sorpresas, premios y momentos emotivos. Cada semana, los televidentes pueden esperar nuevas pruebas, y desafíos, al mismo tiempo, la posibilidad de que más participantes vean sus sueños económicos cumplidos.

Puedes leer: Revelan fecha y hora del estreno de La Reina del Flow 3 en el 2026; hay grandes cambios

Esto fue lo que ganó la primera concursante de La Danza de los Millones

Gloria se convirtió en la primera ganadora de La Danza de los Millones tras responder correctamente la pregunta final y llevarse $74.277.500, una cifra que emocionó a los televidentes por su significado económico y humano.

El premio fue el resultado del dinero que los famosos no lograron conservar durante las pruebas del programa. En cada reto, los billetes que caían al piso se acumulaban para los televidentes.

A lo largo de la noche, los participantes fallaron en varios desafíos de destreza y equilibrio, lo que permitió reunir el monto final. En las pruebas participaron celebridades como Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

Así, gracias a su atención y memoria, Gloria terminó quedándose con todo el dinero acumulado y se convirtió en la gran protagonista del primer episodio del programa.

Mira también: Ibai entra a la casa de J Balvin y deja al descubierto sus lujos y su lado más humano

