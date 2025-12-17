Así luce hoy la niña que cantó el villancico ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

La canción Mamá, ¿dónde están los juguetes? es uno de los villancicos navideños más recordados en varios países de América Latina debido a su letra y melodía emotivas. El tema se convirtió en un clásico de diciembre desde su lanzamiento en 1962, año en el que captó la atención del público por su tono nostálgico y por reflejar realidades sociales de la época.

La voz que muchos creyeron era la de un niño fue, en realidad, la de una niña venezolana llamada Raquel del Coromoto Castaños Amundaray, quien tenía entre cinco y seis años cuando grabó el villancico.

Origen y significado del villancico Mamá, ¿dónde están los juguetes?

El villancico fue compuesto por el músico venezolano Oswaldo Oropeza y desde su estreno se difundió rápidamente tanto en Venezuela como en Colombia. Su letra muestra a una niña que pregunta a su madre por qué no recibió juguetes en Navidad, un reflejo de las dificultades económicas que vivían muchas familias.



A pesar de que la canción alcanza una amplia popularidad cada diciembre, Raquel Castaños confesó años después que en un principio no quería interpretarla por su tono triste. En una entrevista con la revista SoHo en 2013, la cantante recordó que rechazó el tema inicialmente, pero accedió para complacer a su madre.



Tras su participación en el villancico, Castaños continuó una carrera en la música y la actuación en su país natal. A lo largo de los años grabó más de 30 discos, donde predominan baladas y canciones populares, entre ellas La Hallaca, Abrázame, El niño pobre y Médanos y leyendas.

Además, desarrolló una trayectoria en televisión, participando en diversas producciones dramáticas que la consolidaron como una figura conocida dentro del entretenimiento venezolano.



Así se ve en la actualidad la niña que cantaba Mamá, ¿dónde están los juguetes?

Actualmente, Raquel Castaños tiene alrededor de 70 años y vive alejada de la vida pública debido a problemas de salud. Su esposo, el músico José 'Pollo' Sifontes, publicó en redes sociales información sobre su estado de salud, mencionando que enfrenta complicaciones neurológicas que limitan su movilidad y memoria.

Pese a estas dificultades, algunos videos y publicaciones compartidos por familiares muestran que Castaños mantiene el ánimo y continúa vinculada al ambiente musical.

Así luce la cantante de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Foto: redes sociales

Mamá, ¿dónde están los juguetes? sigue sonando cada diciembre en radios, plataformas digitales y hogares, lo que genera dudas sobre el reconocimiento de la voz detrás de la canción.

La pieza navideña continúa trascendiendo generaciones, y aunque su tono es melancólico, permanece como un símbolo de reflexión sobre las desigualdades que muchas familias enfrentan en la temporada festiva.

Así, la historia de Raquel Castaños y su interpretación continúa siendo un referente cultural en épocas de Navidad, recordada tanto por su música como por la trayectoria de quien la interpretó siendo apenas una niña.

