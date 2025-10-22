Cena en restaurante en Roma deja paralizados a comensales, ¿ternura o asco?

Una pareja en Roma jamás imaginó que su cena romántica se convertiría en una escena digna de película. Todo comenzó como una cita común, con un plato de pasta, vino y una mesa al aire libre, hasta que un inesperado visitante interrumpió la velada.

En el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede ver a la joven mirando fijamente a su pareja, con el rostro lleno de sorpresa y algo de susto. Detrás de él, desde un pequeño agujero en la pared, apareció una rata que se asomó con total tranquilidad, dejando a todos sin palabras.

La grabación, que no tiene fecha exacta, fue publicada por varios usuarios y generó miles de comentarios en cuestión de horas. La escena muestra a la mujer intentando mantener la calma mientras observa cómo el animal se mueve justo detrás del hombre, ajeno a lo que ocurre.

“Eso sí que es un invitado sorpresa”, escribió un internauta con tono de humor, mientras otros reaccionaron con frases de horror y asco ante lo ocurrido.

El curioso momento se registró en uno de los típicos restaurantes de calle de Roma, donde comer al aire libre es parte del encanto turístico. Sin embargo, el encanto se esfumó cuando el pequeño roedor decidió aparecer en el peor momento posible.

Según medios italianos, no es un hecho aislado. En Roma, los avistamientos de ratas en espacios públicos se han vuelto frecuentes, sobre todo en zonas con alta afluencia de turistas.

De acuerdo con el medio COPE, se estima que la ciudad cuenta con alrededor de siete millones de ratas, lo que equivale a 2,5 roedores por habitante. Este dato ha causado preocupación entre los residentes, quienes aseguran que las campañas de limpieza y desratización no han logrado reducir el problema de manera efectiva. En varias ocasiones, las autoridades locales han prometido reforzar los procesos de control, pero los resultados no han sido suficientes.

El caso de esta pareja se sumó a una larga lista de videos que circulan en redes sociales bajo títulos como “Lo que no te cuentan de Roma” o “Bienvenido a Roma”, donde los usuarios muestran a los roedores moviéndose entre calles empedradas, plazas y hasta monumentos históricos.

Muchos usuarios bromearon con que la escena parecía sacada de la película Ratatouille, mientras otros aseguraron que jamás volverían a sentarse cerca de una pared en un restaurante. Algunos residentes de Roma comentaron que los locales más antiguos suelen estar cerca de desagües o estructuras donde los roedores encuentran refugio, algo difícil de controlar incluso con mantenimiento constante.

