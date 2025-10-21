Japonesa pasó pena por culpa de su esposo colombiano: "La gente estaba mirándonos"

A veces, las diferencias culturales pueden dejar momentos tan divertidos que terminan volviéndose virales, y eso fue exactamente lo que le pasó a Yuka Tomita, una creadora japonesa que vive con su esposo colombiano. En su cuenta de TikTok, donde acumula más de 730 mil seguidores, la mujer suele compartir los contrastes entre la forma de ser de los latinos y los asiáticos, pero esta vez, la historia se le salió de control... por culpa de un robot.

Todo ocurrió durante una salida a un restaurante, donde la pareja esperaba tranquilamente su pedido. De repente, apareció el encargado de llevar la comida a su mesa, pero no era una persona, sino un robot. Yuka, sorprendida, alcanzó a decirle a su esposo:

—“Amor, llegó el robot.”

Lee también: Estudiante pierde la vida tras simular pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón; hay capturada

Pero su esposo, fiel a su estilo paisa y con la amabilidad que caracteriza a muchos colombianos, no dudó en responderle al aparato con total naturalidad:

—“¡Hola! ¿Cómo estás?”

Publicidad

Ahí fue cuando a la japonesa casi se le baja la presión de la pena. Entre risas nerviosas y mirando a los lados para ver si alguien los observaba, Yuka intentaba disimular:

—“Qué pena, amor, es un robot, es un robot…”

La japonesa no sabía si reírse o esconderse debajo de la mesa. “Ay, qué pena”, decía una y otra vez mientras su esposo hacía un gesto con la mano para despedir al mesero metálico. Todo quedó grabado en video, y por supuesto, Yuka lo subió a su cuenta de TikTok, donde la escena se volvió viral en cuestión de horas.

Publicidad

Los comentarios no se hicieron esperar. Miles de usuarios reaccionaron al clip y la mayoría terminó dándole la razón al colombiano. “La educación por delante, sea humano o robot”, comentó uno. “Yo también le diría gracias, uno nunca sabe cuándo se van a revelar”, escribió otro, recordando entre bromas las películas de ciencia ficción donde las máquinas se rebelan contra los humanos.

Lee también: Lluvia de sapos asusta a muchos y desata teorías sobre el fin del mundo; esta es la verdad

El humor colombiano no se hizo esperar

Otros usuarios optaron por el humor más colombiano posible: “Cuando Skynet decida acabar con el mundo, Colombia será el único país que sobreviva. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.”

Y uno más remató: “Eso pasa si uno es paisa. Seguro si el robot hablaba, terminaban hablando del clima, la familia y el partido del domingo.”

Lo cierto es que el gesto amable del colombiano provocó una avalancha de comentarios sobre lo educados que suelen ser los latinos, incluso con los robots. Algunos aseguraron que “no es por el robot, sino por uno mismo”, mientras otros decían entre risas que ya habían saludado a cajeros automáticos, aspiradoras inteligentes o asistentes virtuales sin darse cuenta.

Yuka, por su parte, no paraba de reírse al leer los mensajes. En los comentarios, aclaró que su esposo suele ser muy amable con todo el mundo, y que aunque ella se sintió apenada en el momento, al final terminó entendiendo que eso forma parte del encanto latino que tanto divierte a sus seguidores.

Publicidad