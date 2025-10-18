Lluvia de sapos asusta a muchos y desata teorías sobre el fin del mundo; esta es la verdad

Un video que muestra a decenas de sapos cayendo del cielo y aterrizando sobre las cabezas de varias personas desató una ola de comentarios en redes sociales. Las imágenes, publicadas la mañana del viernes 17 de octubre en X (antes Twitter), muestran a la multitud gritando y corriendo mientras los anfibios supuestamente llueven desde las nubes. En cuestión de horas, el clip acumuló millones de visualizaciones y miles de reacciones, entre el asombro, la risa y la incredulidad.

Según las publicaciones virales, los hechos habrían ocurrido en una localidad no identificada de Brasil. Algunos usuarios incluso aseguraron que se trataba de una señal “bíblica”, mientras que otros dudaron de su autenticidad, señalando detalles extraños en la grabación. El debate se volvió tendencia rápidamente y llegó hasta el chatbot Grok, de la misma red social X, que respondió a varios usuarios asegurando que “no parece IA generada”.

Sin embargo, plataformas de detección como Deepware, especializadas en identificar deepfakes, marcaron el video como “sospechoso en un 58 %”. Este resultado dejó abierta la posibilidad de que las imágenes fueran creadas mediante inteligencia artificial, algo que hoy es cada vez más frecuente en redes sociales.

Varios internautas coincidieron en que el clip no parecía real. Algunos compartieron capturas de pantalla en las que se observan errores en los detalles, como extremidades malformadas, movimientos extraños y la falta de reflejo de los sapos en el suelo. También se señaló que los supuestos transeúntes del video reaccionan de manera poco natural ante lo que están presenciando.

Aun así, la discusión no se detuvo. Mientras unos afirmaban que era “una advertencia divina”, otros simplemente lo consideraron una muestra más del poder de la inteligencia artificial para confundir y viralizar contenido que parece real.

¿Realmente puede llover sapos?

Aunque suene imposible, existen registros históricos de lluvias de animales. Desde la antigüedad se han documentado casos de peces, ranas e incluso pequeños reptiles cayendo del cielo. Según expertos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, este fenómeno ocurre cuando una tormenta o un tornado absorbe por completo una colonia de animales, levantándolos con su fuerza y transportándolos varios kilómetros.

Durante el trayecto, los vientos pueden mantenerlos suspendidos hasta que finalmente los sueltan, provocando lo que a simple vista parece una “lluvia de sapos”. En algunos casos, las trombas marinas —torbellinos que se forman sobre cuerpos de agua— son las responsables de estos eventos.

Por ahora, el video brasileño sigue sin verificación oficial. Ni autoridades locales ni expertos en meteorología han confirmado que haya ocurrido una “lluvia de sapos” en el país. Lo único seguro es que las redes sociales volvieron a demostrar su poder para difundir contenido viral que pone a todos a dudar entre lo real y lo generado por inteligencia artificial.