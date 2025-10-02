VIDEO: capta aparición de extraña criatura en plena vía de Colombia, ¿es un alienígena?

En las últimas horas se conoció un video grabado en la vía Balsillas-Neiva en Colombia, donde se evidencia una extraña criatura con rasgos humanoides, quien estaba caminando de forma inusual en este camino. Situación que generó muchas reacciones en redes sociales sobre este avistamiento.

La grabación compartida el pasado viernes, se aprecia a un ser de tamaño reducido y aspecto similar a una persona. Sin embargo, este se desplaza de manera errática, debido a que se impulsa con lo que parece ser sus patas delanteras.

De igual forma, en redes sociales mencionan que la poca iluminación de la escena, la cual es sostenida por los faros de un vehículo, dificultan distinguir con claridad la figura del supuesto alienígena.

¿Cuáles fueron los mensajes tras este posible alienígena?

Una vez se compartió el video en redes sociales, los cibernautas comenzaron a dejar comentarios como: “¿El tipo viene corriendo o en auto?”, “Qué casualidad que la figura en cuestión es lo único que se ve borroso” y “¿Grabó con un Alcatel o qué?”, entre otros mensajes en los que se cuestionaba la veracidad del video.

Hasta el momento, ninguna autoridad confirmó de qué se trata la aparición registrada en Neiva. La incertidumbre crece entre los vecinos y los usuarios de redes sociales, que especulan entre un montaje realizado con inteligencia artificial, una broma o incluso la presencia de un ser desconocido.

Por lo tanto, se espera que con el paso de las horas se pueda esclarecer la identidad de la criatura y disipar el misterio. Sin embargo, todo apunta a que quedará como otra historia más de redes sociales, debido a la falta de pruebas en el caso.

Recordemos que esta no es la primera vez que en Colombia se especulo sobre alienígenas, en marzo del 2025 se encontró en Buga, Valle del Cauca, un extraño objeto metálico que fue visto sobrevolando esta zona. Tanto es así que varios testigos afirmaron haberla visto descendiendo, en sentido vertical y emitiendo luces de colores.

Situación que se volvió viral debido a la información entregada por dos testigos fueron afectados por las luces que terminó emitiendo esta esfera. Por lo cual, este tipo de historias relacionadas con alienígenas son muy comunes de ver gracias a las redes sociales.