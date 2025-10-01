Mujer guardó el cuerpo sin vida de su hija en el congelador durante 20 años por insólita razón

En los últimos días las autoridades de Tokio, Japón, encontraron a Keiko Mori, mujer que guardó el cadáver de su hija en el congelador por más de 20 años, en su casa que estaba cerca de Ibaraki, zona noroeste de esta ciudad.

Dicha situación se presentó cuando Keiko de 75 años confesó de manera voluntaria que tenía guardado el cuerpo sin vida de su hija en su domicilio. La policía local explicó que este cadáver estaba “en avanzado estado de descomposición”, una vez se visitó la residencia de la señora.

La información publicada por diferentes medios internacionales, mencionan que un portavoz de la Policía afirmó que Keiko Mori se acercó a la comisaría el martes pasado acompañada de un familiar y declaró haber guardado el cadáver de su hija en su casa durante dos décadas.

¿Por qué Keiko Mori guardó el cadáver de su hija?

Una vez se presentó esta denuncia, los agentes se acercaron al domicilio de Keiko Mori y validaron la información comentada por la señora, donde encontraron el cuerpo de la mujer arrodillada boca abajo. Dicho cadáver se encontraba vestido con una camisa y ropa interior dentro del congelador.

“El olor era insoportable, así que compré un congelador y lo metí”, dijo la mujer a las autoridades, según el periódico japonés Nhk, además agregó que la hija de esta señora tenía alrededor de 30 años cuando falleció.

Keiko Mori le explicó a las autoridades que se trataba de su hija, cuyo nombre era Makiko y había nacido en el año 1975. De acuerdo con la prensa local, este hecho se estaría investigando como un posible asesinato, pues las autoridades sospechan que la joven terminó falleciendo por estrangulamiento.

Sin embargo, las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar qué sucedió con la menor. Por este hecho, la madre de Makiko terminó en la cárcel.

El portavoz de la Policía comentó que Mori tiene varios hijos, sin embargo, no se reveló cuántos tiene, además explicaron que a inicios del año la mujer de 75 años perdió a su esposo a principios de mes y se encontraba viviendo sola en su casa.

