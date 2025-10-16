Cuatro tips para que Gemini NO comparta tus fotos con Google

Publicidad
Gemini es la inteligencia artificial de Google que tiene capacidades potentes como procesar textos, analizar imágenes, editar fotos, entre otras. sin embargo, parte de los datos que se comparten a esta herramienta pueden ser almacenadas para darles otros usos.
En el momento que se sube una foto o se le da un comando a Gemini, esa fotografía entra en un proceso automático que envía a servidores de Google , donde se guardan para ser analizadas posteriormente.
Esto permite que las herramientas aprendas patrones, mejore sus resultados y se vuelva cada vez más precisa con las funciones que ofrece, a menos que se tomen medidas para limitarlo.
Afortunadamente, existen opciones para controlar cómo Google trata esos datos:
Tomando estas medidas, se puede continuar usando Gemini sin comprometer la privacidad, asegurando que los datos compartidos como fotos y conversaciones no queden guardadas indefinidamente en los servidores de Google.
Gemini puede ser una herramienta muy poderosa al momento de ayudar con las tareas diarias y la realización de imágenes, pero ese poder viene con la responsabilidad de la privacidad propia.
Aunque Google tenga la capacidad de compartir tus datos e imágenes, cada persona tiene el poder de limitar hasta donde comparte su información personal.