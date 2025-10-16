Cuatro tips para que Gemini NO comparta tus fotos con Google

Gemini es la inteligencia artificial de Google que tiene capacidades potentes como procesar textos, analizar imágenes, editar fotos, entre otras. sin embargo, parte de los datos que se comparten a esta herramienta pueden ser almacenadas para darles otros usos.

En el momento que se sube una foto o se le da un comando a Gemini, esa fotografía entra en un proceso automático que envía a servidores de Google , donde se guardan para ser analizadas posteriormente.

Esto permite que las herramientas aprendas patrones, mejore sus resultados y se vuelva cada vez más precisa con las funciones que ofrece, a menos que se tomen medidas para limitarlo.



¿Cómo puedo limitar el uso de los datos que comparte Gemini?

Afortunadamente, existen opciones para controlar cómo Google trata esos datos:



Ingresa a tu cuenta de Google y dirígete al apartado llamado “Actividad de Gemini” o similar, donde se registra todo lo que has compartido con la la IA, incluidas imágenes.

Desde esa sección puedes borrar elementos específicos, haciendo clic en el ícono de papelera junto a cada elemento que desees eliminar.

También tienes la posibilidad de configurar una eliminación automática: establecer un período tras el cual los datos compartidos se borran, por ejemplo, después de 3, 18 o 36 meses. De esta forma, no se acumulan indefinidamente.

¿Qué recomendaciones debería tener en cuenta al momento de usar Gemini?

Siempre verifica que estás usando la aplicación o la versión oficial de Gemini para evitar envíos de imágenes a servidores no autorizados.

Evita subir fotos con información muy sensible (documentos, ubicaciones exactas, datos privados).

Revisa periódicamente los ajustes de privacidad de tu cuenta Google para asegurar que otras actividades como el historial de búsquedas, voz, fotos, etc. Y que todo este bajo control.

Si cambias de dispositivo o cuenta, revisa la configuración de “actividad guardada” para asegurarte de que no estás compartiendo datos sin querer.

Tomando estas medidas, se puede continuar usando Gemini sin comprometer la privacidad, asegurando que los datos compartidos como fotos y conversaciones no queden guardadas indefinidamente en los servidores de Google.

Gemini puede ser una herramienta muy poderosa al momento de ayudar con las tareas diarias y la realización de imágenes, pero ese poder viene con la responsabilidad de la privacidad propia.

Aunque Google tenga la capacidad de compartir tus datos e imágenes, cada persona tiene el poder de limitar hasta donde comparte su información personal.

