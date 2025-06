Juan Fernando Velasco resucitó a Julio Jaramillo gracias a la inteligencia artificial

En Ecuador, Julio Jaramillo es más que un cantante: es una figura mítica, una institución cultural que ha trascendido generaciones.

Apodado “El Ruiseñor de América”, su voz aún suena en cantinas, radios y hogares del país. Pero ahora, gracias a la tecnología y al trabajo del también cantautor Juan Fernando Velasco, Jaramillo vuelve a cantar con nueva vida.

Julio Eterno, el nuevo álbum presentado por Velasco, no es una recopilación más. Es una proeza tecnológica y musical: rescata la voz original de Jaramillo, aislándola de sus grabaciones antiguas con inteligencia artificial y regrabando todo el acompañamiento musical. El resultado es una colaboración post mortem sin precedentes.

En entrevista con El Klub de La Kalle 96.9, Velasco explicó:

“Logramos separar la voz original de las pistas de los años 50 y 60. Eso no era posible hace 10 años. Hoy la inteligencia artificial permite separar frecuencias, aislar el timbre y mantener la calidad de la interpretación”.

Velasco grabó las nuevas pistas instrumentales con músicos actuales, respetando los arreglos clásicos pero dándoles un tratamiento contemporáneo.

“Queríamos que Julio sonara como si hubiera grabado ayer, con la misma emoción, pero con tecnología moderna”, explicó.

Canciones como Nuestro Juramento y Te Odio y Te Quiero fueron reinterpretadas con una fidelidad que asombra. La voz de Julio no fue modificada: “Es él. No es una recreación, no es una voz clonada. Es su interpretación original, solo que ahora con mejor sonido”, puntualizó Velasco.

La elección de Jaramillo no fue casual. Para Velasco, es un acto de justicia cultural.

“En Ecuador, Julio Jaramillo es como nuestro Gardel, nuestro Frank Sinatra. Está en la memoria colectiva, pero las nuevas generaciones no siempre lo conocen como deberían. Quise tender un puente entre su época y la nuestra”.

El proyecto también plantea reflexiones sobre el papel de la tecnología en el arte. ¿Hasta qué punto es válido revivir voces del pasado? Velasco respondió con humildad: “Lo hicimos con respeto, con amor, con el permiso de la familia de Julio. No se trata de explotar su imagen, sino de celebrarla”.

La recepción ha sido emotiva. Para muchos, escuchar la voz de Jaramillo en calidad HD ha sido un viaje al pasado. “Mi mamá lloró cuando lo escuchó. Me dijo que era como tenerlo otra vez en casa”, compartió un oyente en redes sociales.

Julio Eterno no solo es un homenaje. Es también un ejemplo de cómo el patrimonio cultural puede adaptarse, preservarse y revivir en la era digital. Porque como bien dice el nombre del disco, hay voces que nunca mueren.

Canción 'Cinco centavitos' de Julio Jaramillo con Juan Fernando Velasco

