Francy revela cuál fue su record en la cama con un solo hombre en una noche; sin tapujos

Durante una entrevista en medio de la promoción del sencillo Entre Tr3s, la cantante de música popular Francy rompió todos los esquemas al compartir una confesión íntima que dejó atónitos tanto a sus colegas como a los seguidores que presenciaron la conversación.

Puedes leer:Francy revela la 'mala' maña que tiene en la cama, ¿le gusta el control?

Junto a Arelys Henao y Paola Jara, Francy abordó temas personales en un ambiente distendido y espontáneo.

Lo que comenzó como una charla sobre la vida en pareja, el trabajo y las rutinas, terminó por convertirse en un espacio donde la sinceridad fue la protagonista.

Francy no titubeó al contar uno de sus récords personales más íntimos. "He tenido cinco llegadas al clímax en una noche", reveló entre risas, dejando claro que no solo se trata de una artista apasionada por la música, sino también por su vida personal.

Aunque no dio muchos detalles adicionales sobre esa intensa velada, su relato bastó para generar reacciones inmediatas. Sus compañeras, entre risas y expresiones de asombro, no ocultaron su sorpresa.

Francy cuenta la historia de la canción ‘Si se fue se fue’ Foto: La kalle

Publicidad

La cantante no tardó en notar el calibre de su revelación y, en tono nervioso, bromeó: “¡Ay no! Mi hijo puede estar viendo esto”.

Esta anécdota ha causado furor entre sus fanáticos, quienes no esperaban una confesión tan directa por parte de la intérprete de música popular. Lejos de escandalizar, Francy mostró su faceta más humana y divertida, la misma que pocas veces se deja ver fuera del escenario.

Publicidad

Arelys Henao revela que su esposo se burló de ella tras un intento de ser sensual

El momento ocurrió en medio de una conversación más amplia en la que también participaron Arelys Henao y Paola Jara, quienes compartieron sus propias historias con un tono más anecdótico.

Arelys, por ejemplo, recordó una ocasión en la que quiso sorprender a su esposo con un vestido sexy. "Salí del baño con el vestidito... ¡y mi marido no podía de la risa!", confesó entre carcajadas, señalando que lo que debía ser una noche sensual terminó en una cómica escena de pareja.

Puedes leer:Arelys Henao por poco se va a la cárcel; un policía la salvó de pagar 5 años de prisión

Estas declaraciones han sido ampliamente comentadas en redes sociales y medios de entretenimiento, donde se aplaude la autenticidad y el desparpajo con el que estas artistas hablan de temas que, aunque íntimos, hacen parte de la vida real.

Con este tipo de entrevistas, Francy demuestra que no teme romper con los tabúes y que su personalidad va más allá del micrófono. Su sinceridad y sentido del humor han vuelto a conquistar al público, reafirmando que, así como en la música, también en la vida privada sabe cómo dejar huella.

Publicidad

Mira también: Lo que Francy lleva en su maleta