Arelys Henao recuerda que intentó seducir a su marido y él terminó burlándose de ella

Durante una reciente entrevista concedida las reconocidas cantantes de música popular Arelys Henao, Paola Jara y Francy protagonizaron un encuentro cargado de confesiones sinceras, anécdotas cómicas y momentos emotivos que dejaron ver una faceta distinta de estas mujeres que usualmente brillan sobre el escenario.

Uno de los momentos más comentados fue protagonizado por Arelys Henao, quien decidió romper el hielo con una historia que aún la hace reír.

La cantante confesó entre sonrisas que una vez intentó sorprender a su esposo con un gesto sensual, pero las cosas no salieron como lo esperaba.

“Les voy a ser sincera y les voy a contar una anécdota. Yo dije: ‘me voy a poner el vestidito’, y se los juro que salí del baño con el vestidito... ¡y mi marido no podía de la risa! Me dijo que me veía muy charra tirándomelas de sexy”, relató la artista con humor.

Lo que pensó que sería una escena romántica terminó convirtiéndose en una comedia doméstica que hoy recuerda con ternura.

Las cantantes también estuvieron en Tardes Famosas de La Kalle, donde la conversación tuvo sus momentos más picantes, como cuando el presentador Jhon Carreño lanzó una pregunta inesperada:

“¿Alguna de ustedes ha pensado en abrir un ‘azul’?”, en referencia a plataformas de contenido exclusivo para adultos. Sin rodeos, Francy respondió: “Para eso Dios nos dio un grande”, comentario que desató risas generalizadas entre las invitadas y el equipo de producción.

A pesar del tono relajado, todas coincidieron en que esa idea no va con sus proyectos.

Más allá del humor, la charla permitió conocer aspectos más personales de estas artistas. Paola Jara habló con nostalgia sobre sus mascotas, recordando especialmente a Coffee, su primer perro, de quien dijo:

“No sé qué pasó con él, pero lo que sentí con Coffee fue como si se hubiera ido un ser humano”.

Por su parte, Francy compartió su temor hacia los perros, una fobia que arrastra desde la infancia tras haber sido mordida en tres ocasiones. Mientras tanto, Arelys emocionó al recordar a su perrita Muñeca, quien perdió la vida al intentar salvar a su sobrino de ser atropellado. La historia conmovió tanto al equipo como a los espectadores.

La entrevista dejó en evidencia que, aunque su imagen pública las muestra fuertes y exitosas, detrás de cada artista hay mujeres reales, con miedos, recuerdos y mucho sentido del humor. El encuentro fue una montaña rusa de emociones que dejó una clara enseñanza: la autenticidad sigue siendo el mejor escenario.

