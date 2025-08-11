Así reaccionó Fundación Santa Fe tras muerte de Miguel Uribe: "Triste desenlace"

Bogotá fue testigo de una prolongada y valiente lucha por la vida que culminó la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025.

La confirmación del deceso de Miguel Uribe Turbay se produjo en la madrugada del lunes 11 de agosto, específicamente a la 1:56 a.m.. La causa de su muerte fue una hemorragia en el sistema nervioso central, la cual agravó su ya delicado estado de salud.

Esta complicación fue una directa consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, mientras realizaba actividades de campaña en el parque El Golfito.

Desde el momento del ataque, Uribe Turbay permaneció hospitalizado por más de dos meses en la Fundación Santa Fe, enfrentando múltiples complicaciones.

Su ingreso al centro hospitalario lo encontró en un estado crítico, con un pronóstico reservado. Fue sometido a intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia, incluida una operación en el muslo izquierdo la misma noche del ataque.

Su condición requirió reiniciar la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular en varias ocasiones.

A lo largo de su hospitalización, el senador enfrentó un “edema cerebral persistente” que hizo su condición “extremadamente crítica”.

Aunque se reportaron algunos signos de respuesta positiva y una "tendencia hacia la estabilización hemodinámica" inicial, su estado de salud nunca dejó de ser delicado.

Miguel Uribe también fue sometido a nuevos procedimientos como una traqueostomía y una gastrostomía en una "nueva fase subaguda". A pesar de los incansables esfuerzos del equipo médico y asistencial a cargo de su cuidado en todas las áreas de la institución, no fue posible evitar el fatal desenlace.

Cerca de las 6:30 a. m. del lunes, Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe, junto a Adolfo Llinás, director médico, anunciaron el fallecimiento en una rueda de prensa.

El boletín número 17, emitido a las 6:15 a.m., confirmó la noticia. Ambos directivos expresaron su profunda solidaridad con la familia Uribe Turbay en este momento de dolor.

Así reaccionó Fundación Santa Fe tras muerte de Miguel Uribe: "Triste desenlace" Foto: Fundación Santa Fe

"La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 01:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", se lee en el comunicado.

Durante la prolongada hospitalización, la familia había solicitado que la información sobre su salud se canalizara únicamente a través de los reportes oficiales del hospital.

