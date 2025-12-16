Roberto Carlos sufre accidente de tránsito; se habría quedado sin frenos

El legendario cantante brasileño Roberto Carlos, de 84 años, vivió un susto este fin de semana al verse involucrado en un accidente automovilístico mientras grababa un especial navideño en Brasil.

El incidente se presentó la madrugada del domingo 14 de diciembre en la ciudad de Gramado, en el estado de Río Grande del Sur, cuando el vehículo que conducía presentó una falla mecánica, según informaron medios y las propias cuentas oficiales del artista.

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

De acuerdo con las autoridades y reportes periodísticos, Roberto Carlos conducía un Cadillac clásico por una carretera pronunciada cuando el sistema de frenos falló. Al perder la capacidad de detener el vehículo, este comenzó a rodar hacia atrás por la pendiente hasta chocar contra otros tres automóviles del equipo técnico y finalmente, un árbol.



Tras el impacto, tanto el cantante como otras tres personas que lo acompañaban fueron trasladados de manera preventiva al hospital local de Gramado, donde se les realizaron exámenes médicos rutinarios. Según el comunicado oficial compartido en las redes sociales de Roberto Carlos y difundido por su equipo de trabajo, todos recibieron el alta pocas horas después sin heridas graves ni complicaciones importantes.



“Nos gustaría informar que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un accidente automovilístico… Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y tranquilizamos al público informando que todos los involucrados se encuentran bien”, señaló el mensaje publicado en la cuenta oficial del artista.

Roberto Carlos sufre un accidente de tránsito Foto: captura de pantalla Instagram de Roberto Carlos

El accidente ocurrió en medio de la grabación del tradicional especial de fin de año de TV Globo, un programa que se emite cada temporada navideña y que forma parte de la programación festiva en Brasil. El especial de 2025 se estaba filmando por primera vez en Gramado, conocida por sus celebraciones navideñas y como escenario de eventos temáticos en diciembre.

Aunque el episodio generó preocupación entre sus seguidores, las autoridades confirmaron que no hubo indicios de exceso de velocidad ni consumo de alcohol. La causa principal fue debido a la falla mecánica en el sistema de frenos del automóvil, un vehículo clásico que formaba parte de la grabación.

Tras conocerse la noticia, miles de seguidores y fanáticos de Roberto Carlos reaccionaron al comunicado con mensajes de alivio y deseos de pronta recuperación. Muchos destacaron la importancia de que el artista, ampliamente reconocido como una de las figuras más icónicas de la música brasileña y latinoamericana, esté fuera de peligro.

Pese al incidente, la producción del especial continuó con normalidad y las grabaciones siguieron según el cronograma previsto, sin que el percance afectara la emisión del programa.

