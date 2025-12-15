Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VIDEO: ACCIDENTE ANTIOQUIA
FALLECE INFLUENCER
¿CUARENTENA EN COLOMBIA?
ACCIDENTE BUS ESCOLAR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jessi Uribe revela la enfermedad que padece y pide ayuda a sus seguidores

Jessi Uribe revela la enfermedad que padece y pide ayuda a sus seguidores

El cantante sorprendió al hablar abiertamente sobre una condición de salud que lo afecta y que dio a conocer a través de sus redes sociales, donde solicitó recomendaciones.

Jessi Uribe, cantante de música popular
Jessi Uribe revela enfermedad que padece
Foto: Instagram de Jessi Uribe
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

El cantante colombiano Jessi Uribe, una de las figuras más destacadas de la música popular en el país, sorprendió a sus seguidores al compartir una situación personal relacionada con su salud a través de sus redes sociales.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista de 38 años reveló que está enfrentando una afección en la piel , al tiempo que solicitó consejos a quienes lo siguen sobre cómo lidiar con los síntomas de esta condición.

Puedes leer: Jessi Uribe revela por primera vez el rostro de su hija, ¿a quién se parece?

¿Qué enfermedad tiene Jessi Uribe?

Jessi publicó una caja de preguntas en su cuenta, donde escribió: “Dermatitis al 100, ¿alguna recomendación?”, lo que inmediatamente generó una ola de respuestas por parte de sus fans.

Algunos usuarios compartieron sugerencias serias sobre tratamientos y cuidados dermatológicos, mientras que otros respondieron con comentarios en tono humorístico. El intérprete respondió a varias de estas respuestas, aprovechando la interacción para conversar con su comunidad.

Te puede interesar

  1. Jessi Uribe y Paola Jara le regalan un piano de 70 millones a su hija
    Jessi Uribe y Paola Jara muestran el lujoso regalo que le dieron a su hijita, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Jessi Uribe y Paola Jara muestran el lujoso regalo que le dieron a su hijita

  2. Jessi Uribe y Paola Jara, artistas colombianos y su hija Emilia
    Jessi Uribe dedica emotiva canción a su hija Emilia
    Foto: redes sociales @jessiuribe3
    Farándula

    Conmovedor video de Jessi Uribe con su hija Emilia; le dedica tierna canción

La dermatitis es una condición de la piel que puede manifestarse como inflamación, irritación o resequedad en diferentes zonas del cuerpo, como el rostro, brazos, piernas o cuero cabelludo.

No es una enfermedad única, sino un término general que abarca diversas formas de inflamación cutánea, incluyendo dermatitis atópica, de contacto o seborreica; factores como la genética, la exposición a irritantes en productos de cuidado personal, cambios climáticos o infecciones pueden desencadenar o agravar esta condición.

Este anuncio personal ocurre en un contexto positivo para Uribe, quien vive un año de importantes logros tanto en su vida profesional como familiar.

Publicidad

A lo largo de 2025, el artista lanzó nuevas canciones, realizó una extensa gira de conciertos y celebró uno de los momentos más emotivos de su vida: el nacimiento de su hija Emilia, su quinta hija junto a la también cantante Paola Jara.

Te puede interesar

  1. Hijos de Jessi Uribe reciben a su hermanita Emilia
    Hijos de Jessi Uribe reciben a su hermanita Emilia
    /Foto: Instagram @jessiuribe3
    Entretenimiento

    Hijos de Jessi Uribe sorprenden con su reacción por su hermanita Emilia

  2. Paola Jara, cantante de música popular
    Paola Jara muestra video junto a su hija
    Foto: Instagram de Paola Jara
    Farándula

    Paola Jara muestra nuevo video con su hijita; deja ver por primera vez sus rasgos

Publicidad

Sus seguidores lo han visto compartir momentos de su día a día, incluidos aspectos más íntimos como su estado de salud, lo que fortalece la conexión entre el artista y su audiencia en redes sociales.

Puedes leer: Jessi Uribe se quiebra en llanto al compartir una impactante noticia con sus seguidores

La publicación de Jessi Uribe sobre su dermatitis no sólo llamó la atención por tratarse de una figura pública, sino también porque mostró un lado más humano y vulnerable de lo que se acostumbra a ver un un artista dedicado al entretenimiento.

Al pedir recomendaciones, Jessi abrió la conversación con sus seguidores sobre una condición que afecta a muchas personas y para la que existen múltiples tratamientos y enfoques.

Mira también: Canción Ok de Jessi Uribe revela una historia real de triángulo amoroso: "Me metí con ella

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jessi Uribe

Cantantes de musica popular

Redes sociales

Problemas de salud

Chismes de famosos

Intimidades de famosos