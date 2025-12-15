Jessi Uribe revela la enfermedad que padece y pide ayuda a sus seguidores

El cantante colombiano Jessi Uribe, una de las figuras más destacadas de la música popular en el país, sorprendió a sus seguidores al compartir una situación personal relacionada con su salud a través de sus redes sociales.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista de 38 años reveló que está enfrentando una afección en la piel , al tiempo que solicitó consejos a quienes lo siguen sobre cómo lidiar con los síntomas de esta condición.

¿Qué enfermedad tiene Jessi Uribe?

Jessi publicó una caja de preguntas en su cuenta, donde escribió: “Dermatitis al 100, ¿alguna recomendación?”, lo que inmediatamente generó una ola de respuestas por parte de sus fans.



Algunos usuarios compartieron sugerencias serias sobre tratamientos y cuidados dermatológicos, mientras que otros respondieron con comentarios en tono humorístico. El intérprete respondió a varias de estas respuestas, aprovechando la interacción para conversar con su comunidad.



La dermatitis es una condición de la piel que puede manifestarse como inflamación, irritación o resequedad en diferentes zonas del cuerpo, como el rostro, brazos, piernas o cuero cabelludo.

No es una enfermedad única, sino un término general que abarca diversas formas de inflamación cutánea, incluyendo dermatitis atópica, de contacto o seborreica; factores como la genética, la exposición a irritantes en productos de cuidado personal, cambios climáticos o infecciones pueden desencadenar o agravar esta condición.

Este anuncio personal ocurre en un contexto positivo para Uribe, quien vive un año de importantes logros tanto en su vida profesional como familiar.

A lo largo de 2025, el artista lanzó nuevas canciones, realizó una extensa gira de conciertos y celebró uno de los momentos más emotivos de su vida: el nacimiento de su hija Emilia, su quinta hija junto a la también cantante Paola Jara.

Sus seguidores lo han visto compartir momentos de su día a día, incluidos aspectos más íntimos como su estado de salud, lo que fortalece la conexión entre el artista y su audiencia en redes sociales.

La publicación de Jessi Uribe sobre su dermatitis no sólo llamó la atención por tratarse de una figura pública, sino también porque mostró un lado más humano y vulnerable de lo que se acostumbra a ver un un artista dedicado al entretenimiento.

Al pedir recomendaciones, Jessi abrió la conversación con sus seguidores sobre una condición que afecta a muchas personas y para la que existen múltiples tratamientos y enfoques.

