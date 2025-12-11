Publicidad

Jessi Uribe revela por primera vez el rostro de su hija, ¿a quién se parece?

Jessi Uribe revela por primera vez el rostro de su hija, ¿a quién se parece?

El reconocido cantante conmovió a sus seguidores al compartir un video en el que muestra parte del rostro de su hija Emilia.

Jessi Uribe comparte un video donde se deja ver a su hija Emilia
Jessi Uribe revela por primera vez el rostro de su hija, ¿a quién se parece?, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @jessiuribe3
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

La reconocida pareja entre Jessi Uribe y Paola Jara han estado en el foco de atención por parte de sus seguidores, debido al nacimiento de su hija Emilia, además de la forma cómo interactuaron los cantantes con su niña en las redes sociales.

Tanto es así que se conoció que la pareja en los últimos días mantiene su distancia de las redes sociales debido a que están concentrados en la crianza de esta. Sin embargo, poco a poco vienen compartiendo detalles sobre esta nueva etapa con su hija, donde anunciaron que no iban a revelar la cara de esta.

En especial, porque fue el mismo Jessi el encargado de tomar la iniciativa de no revelar la identidad de su hija, esto debido a la experiencia que tuvo con sus cuatro hijos, debido a que tras la separación con su última pareja, muchos internautas arremetieron contra él y estos niños.

Decisión que fue aceptada por Paola Jara, situación que generó mucha curiosidad en sus seguidores para conocer el rostro del fruto de esta pareja. Pese a esto, en su última publicación en redes sociales, Jessi Uribe compartió un video donde se muestra un pedazo del rostro de Emilia.

¿Cómo reveló Jessi Uribe el rostro de su hija?

Por medio de una historia en Instagram, el cantante compartió un video donde dejó ver a su hija acompañándolo, mientras este se encontraba en lo que parece ser la sala de su vivienda. Así mismo, se logra ver el piano blanco que le regalaron a Emilia, para que esta pueda aprender a tocar el instrumento en un futuro.

Sumario a esto, en la pieza audiovisual se logra ver a Emilia con un moderno vestido rosado y se le alcanza a ver mitad el rostro de ella. En donde, se alcanza ver una sonrisa de esta.

De igual forma, Jessi Uribe acompañó el video con la canción que le compusieron junto a Paola Jara, la cual lleva el nombre de la pequeña niña.

¿Por qué Jessi Uribe le puso Emilia a su hija?

Una vez se anunció el nombre oficial de la primogénita de la pareja, muchos seguidores afirmaron que ya lo intuían, pues los cantantes habían anunciado previamente, el 6 de noviembre, el lanzamiento de su canción titulada “Emilia”.

Recordemos que dicho nombre es de origen latino y proviene del antiguo apellido romano ‘Aemilius’. Su significado tiene valores de esfuerzo y nobleza. Según plataformas especializadas, Emilia se asocia con expresiones como “la que se esfuerza”, “la trabajadora”, “la amable” o “la que busca la excelencia”.

De igual forma, durante el lanzamiento de la canción Jessi Uribe reveló la conmovedora razón detrás de su elección nominal. El artista de Bucaramanga explicó que, al buscar en la Biblia, "el alma nos cantó Emilia".

Mira también: JESSI URIBE Y PAOLA JARA: NACE SU BEBÉ

