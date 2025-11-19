Jessi Uribe y Paola Jara confirman nacimiento de su bebé; publican primera imagen

El 19 de noviembre de 2025 nació Emilia, la primera hija de la artista paisa Paola Jara y el cantante Jessi Uribe. Los artistas compartieron la noticia por medio de sus redes sociales.

La confirmación se hizo pública mediante una serie de fotografías que capturan el momento posterior al parto en la habitación del hospital.

En las imágenes, se observa a Paola Jara y Jessi Uribe visiblemente conmovidos y llenos de gratitud mientras sostienen a la pequeña Emilia en sus brazos. Este carrusel de fotografías del momento del parto fue publicado en sus cuentas oficiales de Instagram.



La cantante eligió darle un toque aún más emotivo al anuncio al acompañar la publicación con una canción de fondo.

A través de su publicación, Paola Jara, quien ya había compartido avances de su embarazo y la ilusión que sentían como pareja ante la inminente llegada de su primera hija juntos, compartió un mensaje cargado de fe y afecto.

La artista expresó: “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos”.

Este anuncio, que rápidamente se difundió entre sus seguidores y colegas del género, llega después de semanas de anticipación. Jara había documentado con intensidad sus últimos días de gestación, señalando que no aguantaba las ganas de conocer a su hija y bromeando con que estaba "muy intensa" pero que "no toda la vida estás embarazada".

Incluso en días previos, la cantante paisa había mostrado la última ecografía de la bebé y había compartido tiernas imágenes despidiéndose de sus "curvas más poderosas".

Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de colegas y amigos. El cantante Yison Jiménez fue uno de los primeros en reaccionar públicamente, dejando un mensaje de bendición para la nueva integrante de la familia: “¡Alabado Dios, que todo salga muy bien! Bendiciones a esta princesa”.

Otros artistas y amigos cercanos también se sumaron a la celebración, deseando salud y alegría a los nuevos padres.

¿Cuál es el significado del nombre Emilia?

El nombre elegido para la recién nacida, Emilia Uribe Zapata, es la única hija de la cantante paisa. Este nombre ya era familiar para los seguidores, ya que la pareja de cantantes anunció previamente, el 6 de noviembre, el lanzamiento de su canción titulada precisamente “Emilia”.

La elección del nombre tiene profundas connotaciones. Emilia es de origen latino y proviene del antiguo apellido romano ‘Aemilius’. Su significado tiene valores de esfuerzo y nobleza. Según plataformas especializadas, Emilia se asocia con expresiones como “la que se esfuerza”, “la trabajadora”, “la amable” o “la que busca la excelencia”.

El lanzamiento de la producción musical “Emilia” fue en sí mismo un evento emotivo, donde se pudo ver a Paola Jara con los ojos llorosos ante los detalles que su familia le brindó a la pequeña que estaba por nacer, incluyendo un baby shower.

En ese mismo videoclip, que acumuló casi un millón de visualizaciones, Jessi Uribe reveló la conmovedora razón detrás de su elección nominal. El artista bumangués explicó que, al buscar en la Biblia, "el alma nos cantó Emilia".

El nacimiento de Emilia, ocurrido el martes 19 de noviembre de 2025, marca un hito en la vida de la pareja de cantantes de música popular, quienes han permitido a sus seguidores acompañar cada paso de su relación, desde su matrimonio hasta el inicio de este nuevo capítulo familiar.

