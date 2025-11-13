Jessi Uribe y Paola Jara celebran la llegada su hija Emilia con conmovedor video

Paola Jara y Jessi Uribe, una de las parejas más reconocidas de la música popular en Colombia, atraviesan la etapa final del embarazo de su primera hija juntos, a quien han decidido llamar Emilia.

La pareja compartió parte del proceso con sus seguidores, desde los avances médicos hasta detalles de su vida familiar en esta espera. Ambas figuras, que mantienen una alta presencia en redes sociales y en los medios de entretenimiento, han expresado que este es uno de los momentos más significativos de su relación, consolidada desde hace varios años.

¿Cuál es la canción que sacaron Jessi Uribe y Paola Jara para su hija?

Los cantantes de música popular presentan “Emilia", un tema musical dedicado a su primera hija, quien está próxima a nacer. A través de esa canción, que lleva el nombre de su hija, la pareja comparte cómo vivió esa etapa.



La pieza musical celebra el amor hacia su hija y envia un mensaje a sus seguidores “Hay un pedacito que va dedicado a todas las personas que nos han dado tan duro durante tantos años, que nos dicen ‘esos son vacíos que tienen’; resaltó Uribe.



En días recientes, se llevó a cabo el baby shower de Emilia, evento que se hizo público gracias a las publicaciones tanto de Jara como de Uribe. Allí revelaron oficialmente el nombre de la bebé y compartieron fotografías del espacio decorado, la asistencia de familiares cercanos y algunos momentos de la celebración.

El evento fue sencillo, según ellos mismos mencionaron y buscó centrarse en la familia y en los preparativos previos al nacimiento.

Paola Jara, de 42 años, habló abiertamente del proceso de gestación. Indicó que, aunque el embarazo es estable, requiere de cuidados especiales por su edad y por antecedentes personales que la llevaron a estar más atenta a cada control médico.

La artista reveló en diversas entrevistas que antes de este embarazo sufrió dos pérdidas gestacionales, por lo que esta etapa tiene un valor emocional importante y que esta acompañada de seguimiento profesional constante.

Por su parte, Jessi Uribe expresó que uno de sus principales deseos es estar presente en el parto, algo que mencionó no haber podido hacer en experiencias anteriores. El cantante idnicó que se siente ansioso por el momento, pero también preparado para acompañar a Jara y recibir a la bebé.

Con el nacimiento de Emilia, Uribe completará cinco hijos, mientras que para Paola será su primera experiencia como madre.

La pareja también adelantó que, por decisión conjunta, no planean tener más hijos luego del nacimiento de Emilia. Indicaron que se sienten completos con la familia que han formado y que desean enfocarse en la crianza de la bebé y en sus proyectos profesionales.

Asimismo, anunciaron que no mostrarán el rostro de su hija en redes sociales, señalando razones de privacidad. Sin embargo, mencionaron que podrían compartir imágenes parciales como sus manos o pies, una práctica que varias figuras públicas adoptaron para proteger la identidad de sus hijos.

