Paola Jara dio detalles de cómo se enteró de su embarazo; antes de un concierto.

Paola Jara vive uno de los momentos más especiales de su vida tanto en lo personal como en lo profesional. El año 2025 ha sido especialmente significativo para la artista, no solo por su esperada colaboración musical con Arelys Henao y Francy, sino también porque marcará un hito personal; su embarazo.

Durante la celebración del Día del Padre, Paola y su esposo, el también cantante Jessi Uribe, compartieron públicamente que están esperando su primer hijo juntos.

La noticia fue recibida con alegría por sus familias, amigos y seguidores, quienes se han mostrado muy emocionados por esta nueva etapa en sus vidas y por los logros musicales que ambos están cosechando.

Recientemente, se emitió una entrevista con Paola en el programa Se Dice de Mí, un espacio dedicado a explorar la vida personal y profesional de figuras públicas. En esa conversación, la cantante nacida en Apartadó, Antioquia, habló sobre sus inicios, su carrera y también relató cómo descubrió que estaba embarazada.



Así fue como Paola Jara supo que sería mamá

La artista, de 42 años, contó que todo ocurrió justo antes de una presentación en Estados Unidos junto a Jessi Uribe. Aunque estaba usando métodos anticonceptivos, notó que su ciclo menstrual no llegaba como de costumbre, lo que la puso en alerta. Para despejar dudas, decidió hacerse una prueba de embarazo.

“Estábamos en Estados Unidos los dos, listos para un show. Llevaba tres o cuatro días de retraso y empecé a preocuparme. Le dije a Jessi: ‘Estoy nerviosa, esto no es normal, traje las pastillas y nada que me baja’...

...Él me decía que era muy paranoica, pero insistí en hacerme una prueba. Justo antes del concierto, mientras mi maquilladora Vane se preparaba para arreglarme, me metí al baño, me hice la prueba y salió positiva. No te imaginas cómo logré cantar ese día”, relató la artista.

Por su parte, Jessi Uribe mencionó que la noticia los tomó por sorpresa, ya que habían dejado de insistir en la idea de tener hijos, optando por no presionarse. Sin embargo, la vida les tenía una sorpresa reservada.

“Fue inesperado, pero muy bonito. Aunque habíamos decidido no seguir buscando, mira cómo es Dios, que sabe cuándo y cómo. Es una bendición que estamos viviendo”, expresó el cantante. Una niña viene en camino

A través de sus redes sociales, la pareja confirmó que están esperando una niña. Compartieron la noticia con una serie de fotos y un mensaje emotivo, acompañado por una canción que Paola había grabado anteriormente con el maestro Luis Silva.

“Hoy queremos compartir una sorpresa con ustedes… ¿Listos para saber si será niño o niña? Este es un momento muy especial que quisimos acompañar con una canción significativa y llena de emoción”, escribieron en la publicación.

