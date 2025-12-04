Publicidad

Jessi Uribe se quiebra en llanto al compartir una impactante noticia con sus seguidores

Jessi Uribe se quiebra en llanto al compartir una impactante noticia con sus seguidores

El cantante de música popular se mostró conmovido luego de compartir con sus seguidores una noticia relacionada con un importante logro musical.

Jessi Uribe abre su corazón al llegar a las 3 billones de reproducciones
Jessi Uribe se quiebra en llanto al compartir una impactante noticia con sus seguidores, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @jessiuribe3
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Jessi Uribe conmovió a sus fanáticos luego de publicar un emotivo video tras conocer que se consolidó como el artista de música popular colombiano más escuchado en Spotify. El cantante no guardó su emoción tras conocerse esta información.

En la última semana la plataforma de Spotify dio a conocer los récords de los artistas y los gustos musicales de los oyentes como suele hacerlo cada fin de año. La sorpresa apareció cuando el cantante bumangués fue el cantante más escuchado al lograr 3 billones de reproducciones este año.

Puedes leer: Conmovedor video de Jessi Uribe con su hija Emilia; le dedica tierna canción

Una vez el artista conoció esta cifra, decidió compartir una serie de publicaciones en su Instagram. En donde aparece con una pieza audiovisual de él llorando en tarima y recalcando las cifras que alcanzó este año.

"Dios es bueno y ustedes con él me permiten terminar un año más como el artista de música popular colombiana más escuchado en el mundo (...) Para otros géneros puede parecer “muy poco”, pero para mí es una bendición y una responsabilidad gigante. No es un título, es un compromiso, no es un número, es una misión que tenemos todos los que hacemos parte de esta gran familia", escribió.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al mensaje de Jessi Uribe?

Otro fragmento del mensaje de Jessi Uribe, también se enfoca a sus seguidores donde les agradece cada reproducción. “Gracias a ustedes que reproducen mis canciones a diario, que lloran, sanan, rumbean y se enamoran con cada letra”, se puede leer en la publicación del artista.

Puedes leer: Paola Jara muestra nuevo video con su hijita; deja ver por primera vez sus rasgos

Tras esta publicación, los cibernautas llenaron de comentarios las fotos con elogios y halagos por este importante logro, donde la gran mayoría destacó su humildad y amor por lo que hace.

“Eres el mejor Dios te bendiga”, “Crack super merecido, eres un gran cantante y artista admiración total bro”, “El talento y la disciplina traen cosas buenas siempre”, “Eres el mejor en la música popular y no lo pienso discutir con nadie, te mereces esto y mucho más”, son algunos mensajes que se pueden leer en la publicación.

Sumado a esto, dentro de la publicación otro grupo de cibernautas se refirieron a su Emilia, fruto de su matrimonio con Paola Jara, indicando que la llegada de ella también es otra bendición y que esta va a estar orgullosa de los logros que viene realizando su papá.

