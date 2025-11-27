Paola Jara muestra cómo le quedó el cuerpo a pocos días de dar a luz; su abdomen sorprende

La cantante Paola Jara mostró públicamente cómo va su recuperación apenas una semana después del nacimiento de su hija, anunciando en sus redes su estado actual tras el parto. La bebé, llamada Emilia, llegó al mundo el 19 de noviembre de 2025, representando el primer hijo de su relación con el también cantante Jessi Uribe.

Desde entonces, Paola comparte imágenes e impresiones de su recuperación, generando conversación sobre su salud, su cuerpo y su regreso paulatino a la normalidad. La artista publicó contenido que evidencia cómo luce su cuerpo tras el parto.

Embarazo de Paola Jara

El embarazo de Paola Jara fue confirmado oficialmente en junio de 2025. La pareja anunció la espera de su primera hija mediante un video en redes sociales, en el que compartieron imágenes de la ecografía y un mensaje emotivo, lo que provocó gran expectativa entre sus seguidores.



La noticia llegó después de un camino lleno de espera, ya que Jara había revelado anteriormente que en los intentos de convertirse en madre con Jessi habían sufrido pérdidas. Esto hacía que la llegada de Emilia representara un nuevo comienzo, tanto para la pareja como para su círculo cercano.



Durante los meses de gestación, la cantante fue abierta sobre los retos físicos y emocionales que implicaba estar embarazada, incluso compartiendo algunos de los cambios por los que atravesaba su cuerpo mientras su vientre crecía.

Cuerpo de Paola Jara después del nacimiento de Emilia

Ahora bien, a poco tiempo del parto, Jara decidió mostrar una parte de su recuperación corporal en redes sociales, lo que permitió a sus seguidores tener una idea más clara del proceso que vive tras dar a luz.

La noticia sobre cómo se ve su cuerpo una semana después del parto circula por las redes, pues es una de las preguntas que más produce curiosidad a sus seguidores, aunque Paola aporta información sobre su estado, también genera cuestionamientos en cuanto a los cuidados y estrategias que utiliza para mantener su figura.

La imagen llamó la atención de los usuarios de Internet, quienes la felicitaron por la manera en que lleva su posparto y también le preguntaron sobre cómo se siente viviendo esta nueva etapa de ser madre, que seguramente llegó cargada de muchos retos.

