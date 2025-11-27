Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
ÚLTIMA IMAGEN DE OFICIALES
WESTCOL HABLA DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Paola Jara muestra cómo le quedó el cuerpo a pocos días de dar a luz; su abdomen sorprende

Paola Jara muestra cómo le quedó el cuerpo a pocos días de dar a luz; su abdomen sorprende

La cantante de música popular compartió imágenes de su recuperación posparto, generando interés entre sus seguidores sobre cómo vive esta nueva etapa junto a su hija y su familia.

Paola Jara, cantante de música popular
Paola Jara muestra su cuerpo después de dar a luz
Foto: Instagram de Paola Jara
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

La cantante Paola Jara mostró públicamente cómo va su recuperación apenas una semana después del nacimiento de su hija, anunciando en sus redes su estado actual tras el parto. La bebé, llamada Emilia, llegó al mundo el 19 de noviembre de 2025, representando el primer hijo de su relación con el también cantante Jessi Uribe.

Desde entonces, Paola comparte imágenes e impresiones de su recuperación, generando conversación sobre su salud, su cuerpo y su regreso paulatino a la normalidad. La artista publicó contenido que evidencia cómo luce su cuerpo tras el parto.

Puedes leer: Jessi Uribe y Paola Jara muestran el lujoso regalo que le dieron a su hijita

Embarazo de Paola Jara

El embarazo de Paola Jara fue confirmado oficialmente en junio de 2025. La pareja anunció la espera de su primera hija mediante un video en redes sociales, en el que compartieron imágenes de la ecografía y un mensaje emotivo, lo que provocó gran expectativa entre sus seguidores.

La noticia llegó después de un camino lleno de espera, ya que Jara había revelado anteriormente que en los intentos de convertirse en madre con Jessi habían sufrido pérdidas. Esto hacía que la llegada de Emilia representara un nuevo comienzo, tanto para la pareja como para su círculo cercano.

Durante los meses de gestación, la cantante fue abierta sobre los retos físicos y emocionales que implicaba estar embarazada, incluso compartiendo algunos de los cambios por los que atravesaba su cuerpo mientras su vientre crecía.

Te puede interesar

  1. Diseño sin título (12).jpg
    Paola Jara y Jessi Uribe, última etapa de su embarazo
    Foto: Instagram de Paola Jara
    Farándula

    Jessi Uribe y Paola Jara celebran la llegada su hija Emilia con conmovedor video

  2. Paola Jara y Jessi Uribe toman radical decisión sobre su hija Emilia: "No me gusta"
    Paola Jara y Jessi Uribe toman radical decisión sobre su hija Emilia
    Foto: Instagram de Paola Jara y Jessi Uribe
    Farándula

    Paola Jara y Jessi Uribe toman radical decisión sobre su hija Emilia: "No me gusta"

Cuerpo de Paola Jara después del nacimiento de Emilia

Ahora bien, a poco tiempo del parto, Jara decidió mostrar una parte de su recuperación corporal en redes sociales, lo que permitió a sus seguidores tener una idea más clara del proceso que vive tras dar a luz.

La noticia sobre cómo se ve su cuerpo una semana después del parto circula por las redes, pues es una de las preguntas que más produce curiosidad a sus seguidores, aunque Paola aporta información sobre su estado, también genera cuestionamientos en cuanto a los cuidados y estrategias que utiliza para mantener su figura.

Te puede interesar

  1. VIDEO: Paola Jara recuerda con nostalgia a sus dos bebés fallecidas: "Cuesta asimilar"
    Paola Jara recuerda con nostalgia a sus dos bebés fallecidas, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @paolajarapj
    Farándula

    VIDEO: Paola Jara recuerda con nostalgia a sus dos bebés fallecidas: "Cuesta asimilar"

  2. Ella es la hermosa hermana de Paola Jara que cautiva las redes, ¿a qué se dedica?
    Paola Jara, cantante colombiana
    Foto: Instagram de Paola Jara
    Farándula

    Ella es la hermosa hermana de Paola Jara que cautiva las redes, ¿a qué se dedica?

Publicidad

Puedes leer: Conmovedor video de Jessi Uribe con su hija Emilia; le dedica tierna canción

La imagen llamó la atención de los usuarios de Internet, quienes la felicitaron por la manera en que lleva su posparto y también le preguntaron sobre cómo se siente viviendo esta nueva etapa de ser madre, que seguramente llegó cargada de muchos retos.

Publicidad

Mira también: Paola Jara y su cuerpazo a pocos días haber dado a luz

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Paola Jara

Jessi Uribe

Redes sociales

Video

Chismes de famosos

Intimidades de famosos

Famosos colombianos

Cantantes de musica popular