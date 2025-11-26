Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jessi Uribe y Paola Jara muestran el lujoso regalo que le dieron a su hijita

Jessi Uribe y Paola Jara muestran el lujoso regalo que le dieron a su hijita

La llegada de Emilia generó varios cambios en el hogar de los artistas, sobre todo en los cuidados para asegurar el futuro de su hija.

Jessi Uribe y Paola Jara le regalan un piano de 70 millones a su hija
Jessi Uribe y Paola Jara muestran el lujoso regalo que le dieron a su hijita, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

La llegada de Emilia, generó grandes cambios en Jessi Uribe y Paola Jara, tanto es así que la pareja ha optado por no mostrar el rostro de la bebé en redes sociales. Sin embargo, pese a eso, un reciente regalo para ella los volvió a poner en el ojo público, en especial por el costo de este.

Por medio de sus redes sociales, Jessi Uribe se encargó de presumir la nueva adquisición la cual se trata de un piano de cola, instrumento que fue colocado por parte de la pareja con el fin de recibir a su hija en un ambiente confortable. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el costo de este.

Se conoció que la versión de color negro de un piano de características similares puede superar los $52 millones de pesos, el modelo blanco adquirido por la pareja tiene un valor aproximado de 18.000 dólares, lo que se podría decir que es de 70 millones de pesos, dependiendo del distribuidor y las especificaciones.

La revelación del instrumento desató un debate en redes sociales, dividiendo las opiniones de sus seguidores. Para muchos admiradores, la compra representa una inversión natural para dos figuras de la música, y ven con buenos ojos el deseo de acercar a Emilia a este mundo. Mientras que para otros, esto influye en la decisión que debe tomar la joven en un futuro sobre sus pasatiempos.

¿Qué confesó Paola Jara antes del nacimiento de Emilia?

Previo a conocerse la costosa compra de Paola Jara y Jessi Uribe, la pareja de artista se volvió tendencia porque revelaron que estaban esperando tener un hijo, esto debido a que en los meses previos sintió que ese iba a ser varón.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño". Afirmó Paola en una reciente entrevista.

Puedes leer: Jessi Uribe y Paola Jara celebran la llegada su hija Emilia con conmovedor video

Por lo cual, fiel a su instinto decidieron buscar nombres para niños y organizar todo pensando en que tendrían un varón, tanto es así que revelaron que en el caso de ser hombre le hubieran puesto Emiliano. Sin embargo, al saber la revelación de género todos sus planes cambiaron.

"Yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”

Mira también: Primeras fotos del nacimiento de Emilia, hija de Jessi Irobe y Paola Jara

