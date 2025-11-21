Hijos de Jessi Uribe sorprenden con su reacción por su hermanita Emilia

La llegada de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, se convirtió rápidamente en una de las noticias más comentadas en redes y medios. La pareja confirmó el nacimiento este 19 de noviembre con una galería de fotos desde el hospital, donde mostraron los primeros momentos junto a la pequeña. Sin rodeos y totalmente emocionados, escribieron: “Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros”.

Desde el primer momento, la pareja dejó ver el ambiente familiar que se respiró en la clínica. En las imágenes se aprecia a Jessi vestido con bata, gorro y tapabocas, acompañando a Paola durante el nacimiento. Ambos compartieron la felicidad de recibir a su hija, quien se convierte en la primogénita de Paola Jara y en la quinta heredera de Jessi Uribe. Con un mensaje lleno de emoción, añadieron: “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia”.

Aunque la llegada de Emilia marcó el momento central del día, había un detalle que ya venía dando de qué hablar incluso antes del parto: la reacción de los hijos de Jessi Uribe al enterarse de que muy pronto conocerían a su hermanita. Ese gesto se viralizó rápidamente y terminó convirtiéndose en una antesala emocional para la familia.

Días previos al nacimiento, los cuatro hijos del cantante y sus sobrinas prepararon una sorpresa especial para Paola Jara. Se reunieron todos y posaron con camisetas blancas personalizadas que llevaban estampado el mensaje “Te esperamos baby E”, un detalle sencillo, pero lleno de cariño, dirigido a la pequeña Emilia, que aún no llegaba al mundo.

El video mostraba a Paola entrando en el lugar mientras los niños la esperaban con una sonrisa y las camisetas a la vista. La artista, al notar el gesto, no ocultó su emoción. Entre risas, lágrimas y un “ay, tan lindos”, dejó ver lo que significó para ella ese momento. Su reacción, llena de ternura, terminó de confirmar que la integración familiar está más firme que nunca.

Video emotivo de los hijos de Jessi Uribe por su hermanita Emilia

Este gesto también llamó la atención porque desmontó cualquier comentario que circulaba sobre posibles tensiones entre Paola y los hijos del cantante. El mensaje de unión quedó registrado en video y rápidamente empezó a compartirse en cuentas de entretenimiento, páginas de farándula y perfiles de fans.

Con el nacimiento de Emilia, todas esas emociones previas cobraron sentido. La primera foto de la bebé, publicada en las redes de ambos cantantes, mostró a la familia Uribe Jara celebrando el comienzo de una nueva etapa. La imagen, sencilla y directa, capturó lo esencial: la bebé en brazos de sus padres y la felicidad reflejada sin necesidad de grandes palabras.

Las publicaciones de la pareja se llenaron de mensajes de seguidores, colegas y amigos del medio, quienes enviaron sus felicitaciones por la llegada de Emilia. La noticia se posicionó rápidamente entre las más comentadas del día, y las fotos empezaron a circular en decenas de cuentas.