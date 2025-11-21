Joven de 15 años fallece tras “broma” en taller de carpintería; le hicieron de todo

Un joven de 15 años perdió la vida después de permanecer cinco días en una unidad de cuidados intensivos, luego de un episodio que sus propios compañeros describieron como “una broma” dentro de un taller de carpintería en el distrito de Bozova, en Urfa. El caso, que comenzó como un supuesto juego entre trabajadores, terminó convertido en una situación crítica que dejó graves lesiones internas en el menor.

El joven fue identificado como Muhammed Kendirci, quien laboraba junto a otros aprendices y operarios en un taller de carpintería del sector. De acuerdo con la información conocida, todo ocurrió el 16 de noviembre, cuando dos compañeros, uno de ellos identificado como Habip Aksoy, un trabajador con más experiencia, afirmaron que estaban participando en una broma sin intención de causar daño real. Según su versión, todo formaba parte de una dinámica que, para ellos, no pasaba de ser un momento de juego dentro del trabajo.

Sin embargo, lo que denominaron “broma” terminó generando un daño profundo. Parte de lo que se investigó reveló que usaron un compresor de aire de alta presión en sus partes íntimas mientras el joven estaba inmovilizado. Aunque los involucrados insistieron en que no creyeron que la situación fuera a pasar a mayores, el impacto provocó lesiones internas de consideración, al punto de comprometer gravemente la salud del adolescente.

Testigos que se encontraban en el lugar notaron que Muhammed colapsó poco después. Ante lo ocurrido, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia. El menor fue trasladado primero a un hospital estatal, pero su condición era tan delicada que tuvo que ser remitido al Hospital Universitario de Investigación y Entrenamiento de Harran, donde quedó ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Durante cinco días, el equipo médico intentó estabilizarlo. Aunque recibió atención especializada, las heridas internas ocasionadas por la alta presión terminaron debilitándolo progresivamente. La noche del quinto día, el joven no resistió más y falleció.

Uno de los responsables quedó en libertad

Tras el informe del hospital y el testimonio de los presentes, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes. Habip Aksoy, uno de los compañeros señalado, fue retenido inicialmente. En un primer momento quedó en libertad bajo control judicial, lo que generó molestia y preocupación entre los familiares del adolescente. Sin embargo, después de que la familia presentara una queja formal y se revisaran nuevamente los hechos, un tribunal emitió una orden de captura. Aksoy fue detenido por segunda vez y posteriormente quedó bajo arresto.

El padre del joven, identificado por las iniciales A.K., aseguró que la familia exige que se haga justicia. Insistió en que lo ocurrido no puede quedar sin respuesta y que se debe actuar conforme a lo que dictamine la ley.

Actualmente, la investigación continúa y se están revisando las versiones de quienes estaban en el taller ese día, así como las condiciones laborales del menor y el manejo del equipo utilizado. Las autoridades buscan determinar con claridad qué ocurrió y cuál será la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.