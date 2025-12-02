Paola Jara muestra nuevo video con su hijita; deja ver por primera vez sus rasgos

La cantante de música popular Paola Jara volvió a captar la atención en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece junto a su hija recién nacida. La grabación generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron que, por primera vez, se pudieron observar algunos rasgos de la bebé, aunque todavía de manera parcial.

Este contenido se volvió tendencia rápidamente y se sumó a otros momentos familiares que la artista viene compartiendo desde el nacimiento de su hija.

Video de Paola Jara mostrando a su hija Emilia

En el video, Paola Jara sostiene a la bebé en brazos mientras graba un momento de tranquilidad en su hogar. Aunque la artista mantiene la decisión de no mostrar por completo el rostro de la niña, varios detalles como parte de su cabello y un fragmento de su perfil quedaron visibles en la grabación.



Esto despertó comentarios de usuarios que intentaron identificar a cuál de los padres podría parecerse más la recién nacida. Algunos afirmaron notar rasgos similares a los de Paola Jara, mientras que otros señalaron características que, según ellos, se acercan más a las de Jessi Uribe.



Desde el anuncio del embarazo y posteriormente del nacimiento, Paola Jara y Jessi Uribe han mantenido un manejo cuidadoso de la exposición de su hija en redes sociales. La pareja opta por mostrar únicamente momentos generales de su nueva etapa como padres, evitando revelar detalles completos de la identidad de la menor.

El video reciente se suma a estos contenidos, generando nuevamente expectativa entre los seguidores que estan pendientes de cada actualización familiar.El nacimiento de la bebé, ocurrido en noviembre de 2025, marcando un capítulo importante para la pareja. Para Paola Jara es su primera hija, mientras que para Jessi Uribe es la quinta.

Desde entonces, ambos artistas comparten algunos aspectos de su experiencia en la maternidad y paternidad, como rutinas en el hogar, actividades cotidianas y reacciones iniciales a los primeros días de vida de la niña.

La publicación más reciente motivó miles de comentarios en plataformas digitales. La mayoría de ellos se centraron en la curiosidad por conocer más sobre la apariencia de la bebé y en felicitar a la pareja por este momento familiar.

Otros usuarios se limitaron a analizar el video en busca de similitudes físicas, mientras que algunos expresaron que comprenden la decisión de mostrar solo una parte del rostro de la recién nacida.

Hasta el momento, la pareja no da detalles adicionales sobre si en el futuro mostrarán más imágenes de su hija o si continuarán con la línea de privacidad que manejan desde su nacimiento.

