Alfonso Stummo, cantante vallenato, fue víctima de millonario robo; le desocuparon la casa

El reconocido cantante de música vallenata, Alfonso Stummo, se convirtió en la más reciente víctima de la delincuencia en Barranquilla tras sufrir un robo millonario en su residencia ubicada en el exclusivo barrio El Tabor, al norte de la ciudad.

El suceso fue denunciado el domingo 16 de noviembre y generó indignación en el artista, no solo por el elevado valor de lo sustraído, sino por la aparente sofisticación con la que operaron los criminales.

Puedes leer: Preso escapó luego de reportar que su perro le comió la tobillera electrónica



Según la denuncia del artista, oriundo de Granada, Magdalena, los ladrones ingresaron a la vivienda mientras se encontraba vacía.



Lo primero que hicieron fue destruir el dispositivo DVR donde se almacenaban las grabaciones del sistema de seguridad de la casa. Posteriormente, procedieron a saquear por completo el walking clóset del cantante.

La pérdida material es cuantiosa y se estima que supera los 100 millones de pesos. Entre los objetos de alto valor que se llevaron los delincuentes se encuentran dos relojes Rolex, un número indeterminado de cadenas, aretes y pulseras de oro.

Además de la joyería y los artículos de lujo, los criminales se apoderaron de 7 millones de pesos en efectivo. Este dinero correspondía al anticipo de un show que el artista había recibido apenas un día antes del asalto.

La forma precisa y metódica en que se registró el hurto llevó al propio Alfonso Stummo a manejar una dolorosa hipótesis.

Publicidad

El artista no descarta que haya existido información interna, es decir, que alguien que prestaba servicios en el hogar pudiera haber suministrado datos cruciales a los delincuentes para facilitar la ejecución del golpe.

No obstante, Stummo fue enfático en que esta es apenas una "presunción personal" y ha dejado la investigación en manos de las autoridades competentes.

Publicidad

Puedes leer: Indignación por motociclista que le roba su juguete a un perrito en Villavicencio



Emotivo llamado de Alfonso Stummo tras robo millonario

A través de un video difundido en sus redes sociales, el cantante expresó su "indignación e impotencia" tras hallar su hogar violentado.

"Tanto sacrificio… uno obtiene sus cosas en carreteras, trabajando, luchando. Y llegan unos bandidos y en un ratico se llevan todo", manifestó Stummo, y añadió una reflexión escalofriante sobre el riesgo que corrió su familia: "¿Qué hubiera pasado si yo llego con mis pelaitos y encuentro a esos bandidos?".

El artista resumió su sentir en una frase desgarradora que se convirtió en el titular de su drama: “No sabes lo que se siente”, al referirse al impacto emocional que genera saber que alguien ajeno estuvo en el espacio íntimo de su familia.

El caso de Stummo no es un incidente aislado en el mundo del vallenato y la farándula nacional. En noviembre de 2023, el también cantante de vallenato Silvestre Dangond fue víctima de un robo en su casa de Valledupar, donde se llevaron una fuerte suma de dinero y joyas.

Dangond, al igual que Stummo, también sospechó de que los ladrones "conocían su casa o tenían acceso privilegiado". Otros casos incluyen el hurto de equipos de grabación del cantante y productor Gigi Posada en La Calera, y el asalto a mano armada sufrido por el cantautor Lucas Arnau en Rionegro.