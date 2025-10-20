VIDEO: así fue persecución en Bogotá que dejó 3 capturados y botín de casi 100 millones

Según el reporte oficial, la central de radio de la Policía recibió una alerta sobre un robo de mercancía electrónica que era transportada en un taxi. El vehículo que contenía los equipos robados, pudo ser rastreado por GPS y por cámaras de vigilancia, lo que permitió montar un "plan candado" en la zona de La Favorita, en el centro de la ciudad.

Los uniformados interceptaron el taxi tras una breve pero intensa persecución. Dentro del vehículo hallaron 50 teléfonos celulares y 89 datáfonos, cuyo valor se estima en cerca de 98 millones de pesos.

También se aseguró un arma de fuego, el vehículo y el dispositivo satelital que permitió el rastreo.

Los tres sujetos capturados ya cuentan con antecedentes por hurto, lesiones personales y estafa, además, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito del hurto.



🚕 ¡Creían que escapar en un taxi les funcionaría!



👮🏻Nuestros uniformados, tras una intensa persecución en el sector #LaFavorita en #Mártires, lograron la captura de 3 personas y la recuperación de 50 celulares y 89 datáfonos, avaluados en cerca de 100 millones de pesos. pic.twitter.com/iUu3o9cwFn — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 20, 2025

La operación forma parte de una serie de acciones de la Policía Metropolitana de Bogotá orientadas a combatir bandas dedicadas al hurto de alta tecnología y logística criminal en el centro de la ciudad.

Según las autoridades, la combinación de herramientas tecnológicas (rastreo satelital, cámaras) y la movilidad rápida es clave para reducir los actos delictivos en punto críticos.

La elección del taxi como medio de transporte de la mercancía robada demuestra una estrategia criminal que busca camuflarse en la movilidad urbana regular, lo que subraya la necesidad de que los agentes mantengan vigilancia sobre vehículos sospechosos y coordinen acciones con sistemas de monitoreo de la ciudad.

Esto es un recordatorio para los ciudadanos, pues si bien es cierto que los espacios públicos del centro de Bogotá siguen siendo escenarios de actividad criminal, la colaboración ciudadana como alertas y observación de vehículos sospechosos, y las herramientas tecnológicas policiales, están siendo una parte fundamental para contribuir a la seguridad de la sociedad.

Las autoridades indicaron que los equipos recuperados, el automóvil interceptado y el ama de fuego quedaron bajo custodia de la Fiscalía mientras se adelanta el proceso investigativo. El caso sigue en instrucción, y se espera que se planteen cargos formales una vez se complete la recolección de pruebas.

Por su parte, la Policía hará públicos los resultados de esta operación dentro de su estrategia para "garantizar la tranquilidad de los ciudadanos" y "evitar que bandas dedicadas al hurto sigan afectando la economía local".

